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O astro do Real Madrid Aurelien Tchouameni finalmente quebrou o silêncio sobre o incidente polêmico envolvendo o companheiro de equipe Federico Valverde, que abalou o vestiário do Bernabéu na temporada passada. Apesar das multas pesadas aplicadas pelo clube aos dois jogadores, o francês afirma que a imprensa exagerou a dimensão do caso.

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Incidente em maio leva clube a aplicar multas pesadas

Os ânimos se exaltaram na capital espanhola perto do fim da temporada 2025-26. Em maio, um desentendimento interno fez com que Valverde precisasse de atendimento hospitalar por uma lesão na cabeça.

A direção do Real Madrid agiu rapidamente para punir os dois, abrindo processos disciplinares que terminaram em multas pesadas de 500 mil euros para cada um. O presidente do clube, Florentino Perez, tentou minimizar publicamente a gravidade do confronto, embora tenha admitido sua frustração com o vazamento da notícia sobre o conflito interno para a imprensa.

Tchouameni nega agressões físicas

IMAGO

Em entrevista ao The Bridge (via AS), Tchouameni negou categoricamente as notícias de que teria brigado fisicamente com o uruguaio. “Quero esclarecer as coisas. Não houve briga entre nós. Sim, é verdade que coisas acontecem no vestiário, mas nunca brigamos”, explicou o jogador da seleção francesa.

Embora tenha reconhecido que o clima ficou temporariamente ruim, ele atribuiu a repercussão exagerada ao intenso escrutínio que cerca o Santiago Bernabeu. “Em um vestiário, há pequenos atritos e coisas assim, mas nunca cheguei às vias de fato com Valverde. É verdade que aconteceu algo desagradável”, continuou.

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“O único problema disso tudo é que, quando você está no Real Madrid, qualquer coisa, por menor que seja, ganha proporções desmedidas e vira um circo midiático. Algo que não era necessariamente um problema acaba se tornando um.”

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Deixando o circo midiático para trás

A intensa especulação deixou pessoas próximas ao meio-campista muito preocupadas, e ele precisou tranquilizar familiares e amigos fora de campo. “Depois, todo mundo me liga para saber o que estava acontecendo e se eu estava bem… É algo tão pequeno. As pessoas me mandaram mensagens sobre isso”, contou Tchouameni.

“Elas querem saber o que aconteceu, mas hoje em dia é preciso ser muito discreto. Para tranquilizá-las, tive de dizer que não havia nada de errado. Uma vez vi um documentário sobre a NFL, e essas coisas acontecem lá o tempo todo.”

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O francês afirma que, em vez de dividir o elenco, a discussão acalorada aproximou os dois jogadores. Ele concluiu: “Se você entrar no vestiário hoje, como disse o técnico, verá que Fede e eu estamos bem; não há nenhum problema entre nós.

“Em campo, também não há problema. A vida segue. Na verdade, até essas coisas aproximam você da outra pessoa. Estamos bem; não temos nenhum problema.”

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Duelo decisivo no El Clásico pela frente

IMAGO

Com o episódio no vestiário para trás, as atenções agora se voltam para um grande desafio no campeonato nacional. O Real Madrid enfrenta o arquirrival Barcelona no domingo, em um aguardado El Clásico.

O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela, seis pontos atrás do líder do campeonato e atual campeão. O clube contará muito com a dupla de meio-campistas novamente unida para dar sustentação ao setor, conquistar uma vitória crucial e reduzir a distância para a liderança.



