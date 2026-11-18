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O Borussia Dortmund tratou internamente da polêmica comemoração de Felix Nmecha e agora quer se concentrar no esporte.

O diretor executivo de futebol Lars Ricken relatou, em entrevista à Sky, que teve uma "conversa interna e baseada na confiança" com o jogador da seleção alemã: "E vamos deixar o assunto por isso mesmo e voltar a cuidar das questões esportivas, de preferência com uma vitória contra o Gladbach."

Nmecha, jogador da seleção alemã, "nos deixou claro que, com seu gesto, não quis agir de maneira desrespeitosa, discriminatória ou mesmo proselitista", disse Ricken. "Nós realmente respeitamos muito sua fé cristã." Mas, como a comemoração de Nmecha com gesto de coroa gerou "discussões e controvérsias" e pessoas se sentiram magoadas, era "nossa responsabilidade conversar com Felix".

O BVB enfrenta no sábado (15h30, pela Sky) o lanterna de Mönchengladbach e está "com fome de vencer", ressaltou Ricken: "Também queremos dar ao Bayern a sensação de que é melhor vencer o Colônia na noite anterior se quiser continuar lá em cima."

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No momento, o Bayern de Munique lidera a tabela da Bundesliga apenas por ter um saldo de gols melhor. O maior campeão da competição enfrenta o 1. FC Köln na noite de sexta-feira (20h30, pela Sky).