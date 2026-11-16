Visitantes resistem após expulsão dramática no segundo tempo
Rice e seus companheiros fizeram, possivelmente, a melhor atuação da era Tuchel. Harry Kane abriu o placar antes do intervalo com seu 15º gol pela seleção em 2026. Gols de Ezri Konsa e Ben White em rápida sequência no início do segundo tempo ampliaram a vantagem para três gols. No entanto, uma falha de Jarell Quansah obrigou Anderson a cometer falta em Lamine Yamal como último homem.
Meio-campista exalta a confiança inabalável do elenco
Após a expulsão do meio-campista, Mikel Oyarzabal converteu o pênalti. Depois, Yamal deu a assistência para Nico Williams reduzir a diferença para um gol e dar início a um fim de jogo tenso. O goleiro James Trafford fez uma série de boas defesas nos minutos finais para preservar a vantagem até o apito final.
Em entrevista à ITV Sport, Rice revelou que sua equipe nunca duvidou de si mesma: "Sabíamos que íamos vencê-los. A mensagem do técnico depois do jogo contra a Croácia tem sido muito positiva.
"Os primeiros dez minutos foram os melhores que já jogamos. No geral, ficar com dez jogadores por meia hora e vencer por 3 a 2 uma equipe que estava invicta havia 43 jogos é algo enorme.
"Naquele dia [na Copa do Mundo], contra a Argentina, não era para ser. Isso é futebol. Quando eles [a Espanha] marcaram o segundo, talvez o jogo pudesse ter tomado outro rumo.
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"É uma vitória enorme. Enorme."
Sequência histórica fora de casa chega a dez vitórias
O triunfo na capital espanhola fez a Inglaterra conquistar sua décima vitória consecutiva fora de casa em todas as competições. Foi a primeira vez na história da seleção que ela alcançou uma sequência de dez vitórias como visitante.
Além disso, os dois últimos confrontos da Inglaterra fora de casa com a Espanha terminaram em vitórias por 3 a 2, após o triunfo anterior em outubro de 2018. Com isso, a Inglaterra se torna a primeira seleção visitante a vencer duas vezes seguidas na Espanha desde que a Iugoslávia conseguiu três vitórias consecutivas em setembro de 1988.
Líder do grupo aguarda sorteio do mata-mata
Ao garantir o primeiro lugar no Grupo A3, a equipe de Tuchel entrará no sorteio das quartas de final da Liga das Nações como cabeça de chave, ao lado dos demais vencedores de grupo do torneio. Resistir à intensa pressão nos minutos finais em Madri também fortalecerá a confiança do elenco após a dolorosa eliminação na Copa do Mundo diante da Argentina, no início deste ano. No entanto, a comissão técnica terá de se planejar sem Anderson, suspenso para o início do mata-mata.