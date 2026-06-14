"É uma vergonha que Koeman o tenha convocado para a seleção holandesa"

Ralf Seuntjens é muito claro em sua opinião sobre Wout Weghorst. O atacante do Lommel SK, da Bélgica, acha realmente incompreensível que o técnico Ronald Koeman tenha reservado uma vaga na sua seleção para a Copa do Mundo para o atacante do Ajax.

Seuntjens destaca no podcast do Sportnieuws.nl que está feliz por Memphis Depay estar totalmente recuperado e, portanto, poder jogar pela seleção holandesa. “Porque assim ele talvez se torne o reserva em vez de Weghorst. Isso já é ótimo.”

“Acho uma vergonha que Weghorst tenha sido convocado”, afirma o experiente atacante, que já atuou em times como De Graafschap e NAC Breda, sem esconder sua opinião sobre o jogador da seleção holandesa. “Quando vejo o que ele mostrou na última temporada no Ajax.”

Seuntjens continua sua análise contundente sobre o tão comentado Weghorst. “Eu o vi ao vivo no NAC e dizem: o trabalho defensivo de Weghorst é ótimo. Mas ele não ganhou um único duelo de Clint Leemans como zagueiro central”, argumenta o surpreso atacante que joga na Bélgica.

Além de críticas severas, Weghorst também recebe conselhos de Seuntjens. “Se você, como atacante, segura a bola, precisa correr menos atrás dela”, diz ele na véspera da partida de domingo à noite entre Holanda e Japão.

Parece que Weghorst começará no banco na partida de estreia da Oranje na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Koeman parece ter optado novamente por Donyell Malen, com Memphis Depay como alternativa.

Apesar de uma temporada difícil, Weghorst foi incluído por Koeman na seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo. No entanto, resta saber se o atacante de 33 anos do Ajax e da Seleção Holandesa...