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Jamie Carragher fez duras críticas a Alexis Mac Allister após a atitude polêmica do meio-campista na derrota do Liverpool por 1 a 0 para o Arsenal. O ex-defensor do Liverpool expressou sua indignação depois que o argentino pareceu exagerar um contato na tentativa de provocar a expulsão de Noni Madueke no Emirates Stadium.

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Mac Allister provoca confusão no Emirates

Os ânimos se exaltaram no segundo tempo do confronto de domingo, no norte de Londres. Após uma disputa no meio-campo, Mac Allister provocou uma grande confusão ao dar um tapa na parte de trás da cabeça de Martin Odegaard, que estava caído, irritando imediatamente os jogadores do Arsenal.

Jurrien Timber e Madueke logo se aproximaram para confrontar o argentino. No confronto que se seguiu, a testa de Madueke encostou levemente na do meio-campista do Liverpool, que então se jogou no gramado de forma teatral.

Apesar de Madueke já ter recebido um cartão amarelo, o árbitro Andy Madley optou por não expulsar o ponta. Em vez disso, Mac Allister e Timber foram advertidos. O árbitro de vídeo Stuart Attwell revisou o lance e confirmou que o contato «não foi forte, não foi violento, não foi brutal», descartando qualquer infração de Madueke passível de cartão vermelho.

«É uma palhaçada do Mac Allister»

Ao acompanhar a confusão pela Sky Sports, Carragher não poupou críticas ao jogador do Liverpool. O ex-zagueiro pediu um esforço coletivo para acabar com a simulação na primeira divisão.

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«Estou muito feliz que ele não tenha sido expulso naquele lance», disparou Carragher. «Precisamos mesmo ser firmes, começar a apontar esse tipo de atitude e dizer: ‘isso é vergonhoso’. Tem que parar, é ridículo. Não suporto isso.

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«Esse negócio de ficar frente a frente... Se alguém recua a cabeça e dá uma cabeçada, claro que é cartão vermelho. Mas, quando os jogadores ficam frente a frente, um encosta no outro, o outro cai e o jogador é expulso... Quem participa do futebol, as pessoas da Premier League, os torcedores, precisa criticar esse comportamento mesmo quando vem dos seus.»

Carragher encerrou o desabafo pedindo mudanças no sistema. «Sou torcedor do Liverpool e isso do Mac Allister é uma palhaçada, tem que parar», acrescentou. «As pessoas tentam levar vantagem porque sabem que podem, porque estão sendo dados cartões vermelhos por isso. Seja por iniciativa de Howard Webb, da Premier League ou com os treinadores se reunindo, parem de dar cartões vermelhos por essa m***!»

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Comentaristas se unem contra a simulação

A frustração de Carragher foi inteiramente compartilhada por seu colega de transmissão Gary Neville, que apontou Mac Allister como responsável por iniciar o confronto.

O ex-capitão do Mancehster United disse: «Não acho que Mac Allister precisava cair daquele jeito, mas houve um leve toque de cabeça. Um pequeno avanço de 2,54 cm pode custar muito caro. A reação de Mac Allister é um pouco exagerada, posso garantir. Levanta. Vergonhoso. A culpa é de Mac Allister, porque ele dá um tapa em Odegaard quando ele está caído, o que é desnecessário.»

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Ele acrescentou: «Eles estão analisando o pequeno movimento da cabeça de Madueke para a frente. Espero que não deem cartão vermelho por isso.»

O ídolo do Arsenal Ian Wright também comentou o lance e elogiou a arbitragem por não cair na provocação. Wright afirmou: «A primeira questão com Mac Allister é o jeito como ele cai. Ele deu mesmo um tapa na parte de trás da cabeça de Odegaard. As regras precisam fazer algo a respeito disso, porque essa queda [de Mac Allister] é uma tentativa de fazer alguém ser expulso. O bom senso prevaleceu, porque ele [Madueke] não deu uma cabeçada nele, apenas o confrontou, e Mac Allister tentou aproveitar isso para cair.»

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Pedidos para rever os critérios da arbitragem

O incidente provavelmente reacenderá o debate sobre como a arbitragem lida com simulações e confrontos na Premier League. Com nomes de destaque pedindo a intervenção do chefe da PGMOL, Howard Webb, cresce a pressão para coibir jogadores que exageram contatos leves na tentativa de provocar expulsões fáceis.

Para Mac Allister, o foco precisa voltar ao futebol. O meio-campista terá de deixar para trás esse fim de semana controverso enquanto o Liverpool tenta se recuperar da derrota por margem mínima e manter sua campanha no campeonato no rumo certo.