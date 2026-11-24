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Sergino Dest diz que enfrentar o Real Madrid no Bernabeu reformado é uma ocasião especial, enquanto o PSV se prepara para um desafio difícil na Champions League. O defensor também elogiou Jose Mourinho e admitiu que o PSV terá de dar tudo de si contra um adversário de alto nível.

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Dest celebra retorno especial ao Bernabeu

O defensor do PSV Eindhoven, Sergino Dest, falou na sala de imprensa do Santiago Bernabeu antes da partida de seu time contra o Real Madrid pela Champions League. Embora tenha reconhecido a tradição do Real Madrid, ele ressaltou que o PSV vai se concentrar nos próprios objetivos em campo.

“É claro que o Real Madrid é um excelente clube, mas não sabemos de antemão o que vai acontecer. No ano passado, jogamos muito bem contra o Liverpool e o Napoli. Vamos ver o que acontece amanhã. Temos de nos concentrar nos nossos objetivos. Podemos dificultar as coisas para o Real Madrid, mas vocês já sabem quem é o adversário”, disse Dest.

Impressionado com o Bernabeu reformado

Dest observou o quanto o estádio mudou desde suas visitas anteriores e destacou a dimensão das reformas na sala de imprensa e nos vestiários. Para ele, o cenário torna uma grande noite europeia ainda mais especial.

O Bernabeu “foi reformado, e isso é algo muito especial. É um dos estádios de futebol mais bonitos do mundo e, é claro, temos de enfrentar um dos melhores clubes do mundo. É uma partida muito especial, e todos os jogadores querem jogar aqui.”

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Motivação e histórico no clássico

Dest conhece bem os jogos de alta pressão na Espanha: perdeu as três partidas de El Clasico que disputou durante sua passagem pelo Barcelona. Agora no PSV, ele destacou a motivação do elenco para enfrentar um clube com muita qualidade em todas as posições.

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“Estamos todos motivados. Os jogos contra o Real Madrid são sempre difíceis. Tenho experiência com isso. Se você enfrenta um clube como esse, tem de dar tudo de si. Eles têm muita qualidade em todas as posições, então vai ser difícil. Estamos muito motivados e vamos tentar vencer todos os jogos que temos pela frente”, disse Dest.

Próximos passos na Europa e no campeonato nacional

O PSV enfrenta um Real Madrid que venceu todos os seus jogos em casa nesta temporada e busca garantir uma das primeiras posições sem precisar disputar a fase de playoffs da Champions League.

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Depois da viagem a Madri, o PSV segue sua campanha na liderança da Eredivisie, paralelamente à disputa europeia.