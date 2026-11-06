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Robert Lewandowski falou abertamente sobre a ascensão meteórica de Lamine Yamal e fez uma avaliação franca dos desafios enfrentados pela sensação adolescente do Barcelona. Embora tenha elogiado o talento do ponta, o atacante polonês alertou que chegar ao topo tão cedo torna muito mais difícil manter o sucesso a longo prazo.

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Surge um talento geracional

Lamine Yamal surgiu em cena de forma espetacular e se tornou uma peça fundamental do Barcelona, apesar da pouca idade. Sua ascensão meteórica despertou a admiração de colegas que acompanharam seu desenvolvimento de perto.

Lewandowski, que agora atua na MLS pelo Chicago Fire, testemunhou os primeiros passos da revelação do ponta. O atacante veterano conheceu o jogador formado em La Masia quando ele tinha apenas 15 anos.

A enorme diferença de idade logo virou motivo de brincadeira recorrente. Separados por quase duas décadas, o artilheiro polonês passou a dividir o campo com um talento jovem o suficiente para ser seu filho.

“Alguém que poderia ser meu filho”

Em entrevista ao Big Cat, Lewandowski falou sobre a relação peculiar entre os dois. Ele admitiu que precisou de algum tempo para se acostumar com tamanha diferença de idade.

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“Sou dois anos mais velho que o pai dele, sabe? Então imagine: jogar com alguém que poderia ser meu filho... É uma loucura”, comentou.

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Apesar da diferença de idade, o experiente atacante nunca duvidou da capacidade do adolescente. O potencial bruto do jovem o impressionou de imediato.

“Desde o início, dava para perceber que ele era um jogador diferente, um jogador especial”, disse Lewandowski.

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Os desafios do futebol moderno

Apesar dos elogios, o atacante veterano tem plena consciência dos obstáculos que vêm pela frente. Ele ressaltou que atingir o auge tão cedo torna extremamente difícil permanecer no topo por uma carreira longa.

“Acho que o maior desafio dele será permanecer no topo a longo prazo”, alertou. “Se você começa tão jovem, é muito mais difícil continuar no topo quando chega aos 28, 30 ou 32 anos.”

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Lewandowski também destacou como o cenário financeiro do futebol moderno complica o desenvolvimento dos jogadores. Contratos de valores elevados podem mudar rapidamente a trajetória de uma jovem estrela em comparação com épocas anteriores.

“Agora eles começam a ganhar dinheiro muito cedo. Não é como antes, quando tínhamos que ter mais paciência”, observou. “Agora basta marcar alguns gols e pronto. Vamos lá, pode pagar, cubra a multa rescisória.”

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Uma década decisiva pela frente

Para Yamal, o foco imediato continua sendo manter suas atuações brilhantes. Seu maior teste, porém, virá ao longo da próxima década, enquanto tenta construir um legado de excelência duradoura.

Como observou Lewandowski, percorrer esse caminho exigirá uma gestão cuidadosa. “Tudo depende dos jogadores e do clube, e do que eles precisam”, concluiu, atribuindo tanto ao adolescente quanto ao seu entorno a responsabilidade de garantir que seu imenso potencial seja plenamente aproveitado.