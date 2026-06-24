É uma loucura: este país tem a ganhar com uma derrota na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo

Um cenário bizarro paira sobre o mercado na Copa do Mundo. Na última partida da fase de grupos entre a Argélia e a Áustria, provavelmente surgirá uma situação em que ambos os países têm interesse em não vencer. Mais ainda: para a Áustria, uma derrota por uma pequena diferença parece, neste momento, até mais atraente do que um empate ou uma vitória.

Após duas rodadas, a Argentina já garantiu o primeiro lugar no Grupo J. Os sul-americanos têm seis pontos e, devido ao resultado entre si, não podem mais ser alcançados pela Áustria e pela Argélia, que estão ambas com três pontos. A Jordânia perdeu seus dois primeiros jogos e já está eliminada.

Com isso, está definido que a Áustria e a Argélia decidirão entre si quem terminará em segundo e terceiro lugar. O quarto lugar já não é mais uma possibilidade para nenhum dos dois países. Ambas as seleções venceram a Jordânia, o que significa que, em caso de empate na pontuação final, sempre ficarão à frente da seleção asiática graças ao resultado do confronto direto.

Isso cria um paradoxo notável. O segundo colocado do Grupo J provavelmente enfrentará, na fase eliminatória, a Espanha, favorita à Copa do Mundo, enquanto o terceiro colocado do Grupo J enfrentará outro vencedor de grupo, em teoria menos forte.

Para a Argélia, a equação é simples: uma vitória garante o segundo lugar e, portanto, um confronto com o vencedor do grupo em que a Espanha está. Um empate ou uma derrota, por outro lado, pode render a terceira posição, que é, na verdade, a mais atraente.

Para a Áustria, a situação é ainda mais curiosa. A equipe do técnico Ralf Rangnick ocupa atualmente o segundo lugar com base no saldo de gols e precisará perder para garantir que termine atrás da Argélia e, assim, cair para a terceira colocação.

O resultado é que ambos os países podem estar buscando o mesmo objetivo. Enquanto normalmente duas equipes disputam a melhor classificação possível, em Kansas City corre-se o risco de acontecer exatamente o contrário. O incentivo para vencer a partida é limitado, enquanto um resultado menos favorável pode, na verdade, proporcionar uma posição inicial melhor para a fase eliminatória.

Como a última rodada do Grupo J só começa depois que todas as outras chaves já tiverem sido totalmente disputadas, o cenário estará exatamente claro para a Argélia e a Áustria antes do jogo.

Florian Ederer, professor de economia da Universidade de Boston e torcedor fanático da Áustria, já apontou a estranha dinâmica que pode surgir por causa disso. Em entrevista ao The Times, Ederer disse: “Pode surgir uma situação em que seja melhor para ambas as equipes não vencerem essa última partida.” No site X, Ederer faz imediatamente a comparação histórica. “Prestem atenção: isso vai ser a Vergonha de Kansas City!”

Com isso, o professor se refere à infame “Vergonha de Gijón” da Copa do Mundo de 1982: na época, a Alemanha Ocidental e a Áustria sabiam de antemão que ambas as seleções se classificariam se os alemães ocidentais vencessem o confronto direto com uma diferença mínima sobre a Áustria. A Alemanha Ocidental abriu o placar logo no início da partida, com um gol de Horst Hrubesch. O que se seguiu ao gol alemão foi uma longa e descarada troca de passes em torno do círculo central.

Após o jogo, a Argélia protestou sem sucesso junto à FIFA, mas a partida fez com que a federação mundial de futebol decidisse que, a partir de então, as partidas finais da fase de grupos deveriam ser disputadas no mesmo dia e no mesmo horário.