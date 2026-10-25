“É uma lição para o futuro”: Xabi Alonso confirma conversa séria com Cole Palmer após expulsão do astro do Chelsea contra o Tottenham

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Descontrole disciplinar em Stamford Bridge

A tarde do Chelsea foi de mal a pior no sábado: além de perder para o rival Tottenham, o time teve Palmer expulso. O ex-jogador do Manchester City recebeu dois cartões amarelos em um intervalo agitado de dez minutos, primeiro por um desentendimento com Mateus Fernandes e depois por uma entrada em Conor Gallagher. Sua expulsão deixou o Chelsea com um jogador a menos quando a equipe já enfrentava dificuldades após um gol contra de Mike Penders e um gol de Mathys Tel em jogada individual.

Alonso, cuja passagem pelo clube até aqui tem sido, em geral, marcada pela disciplina, manifestou sua frustração ao ver a equipe reduzida a dez jogadores em um momento tão decisivo da partida. “Com certeza. Não vi o lance, mas me disseram que a decisão foi correta”, afirmou Alonso ao ser questionado se o árbitro acertou ao expulsar Palmer. “Acreditamos que [até] agora não recebemos nenhum cartão vermelho (nesta temporada) e precisamos continuar assim, porque temos de ter maturidade para lidar com momentos difíceis. Quando você sofre o 1 a 0, provavelmente ainda faltavam de 15 a 20 minutos, então precisamos seguir em frente. Preciso rever o lance para conversar com Cole, mas certamente é algo com que aprender para o futuro.”

Alonso cobra mais maturidade do elenco

O técnico do Chelsea foi enfático ao afirmar que seus jogadores precisam demonstrar mais controle emocional se quiserem disputar grandes títulos. Ele observou que o elenco havia sido alertado sobre os riscos de receber cartões amarelos cedo, especialmente em partidas intensas, nas quais os ânimos se exaltam. Alonso acredita que o episódio representa uma lição importante tanto para o jogador quanto para o grupo, que enfrenta uma sequência exigente de jogos na Premier League.

“Precisamos trabalhar e melhorar nisso. Acho que conversamos (na sexta-feira) sobre essas coisas e sobre entender que, nessas situações, um primeiro cartão amarelo pode ser decisivo. Como vimos, isso faz parte do processo de amadurecimento da equipe e também de cada jogador”, acrescentou.

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Polêmica envolvendo Rogers e Palmer

Palmer não foi o único jogador do Chelsea cuja conduta ficou sob escrutínio. O técnico adversário Roberto De Zerbi sugeriu que a primeira entrada de Palmer em Fernandes poderia ter rendido um cartão vermelho direto, enquanto o comentarista Gary Neville afirmou que Morgan Rogers teve sorte de permanecer em campo. Rogers tem sido alvo de questionamentos recentemente, após escapar de um segundo cartão amarelo em uma partida anterior contra o Everton, o que reforça a percepção crescente de falta de disciplina do Chelsea em campo.

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Esses episódios provocaram um debate mais amplo sobre se o Chelsea está sendo agressivo demais ao tentar se impor nas partidas. Embora os torcedores valorizem a entrega, perder jogadores importantes por suspensão é algo que o clube não pode se dar ao luxo de enfrentar.

Problemas para escalar o time nos próximos jogos

A consequência imediata para o Chelsea é a ausência de seu principal jogador no próximo confronto das oitavas de final da Carabao Cup, contra o Liverpool, em Anfield. Como as suspensões em competições nacionais valem para todas elas, Palmer cumprirá uma partida de suspensão na noite de quarta-feira. Assim, Alonso ficará sem uma de suas principais opções criativas para o duelo decisivo pela copa contra seu ex-clube, embora o jogador possa voltar para a partida da Premier League contra o Manchester United.