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A jovem promessa do Manchester City, Allan, descreveu sua primeira convocação para a seleção brasileira principal como um sonho que já pareceu incrivelmente distante. O ex-atacante do Palmeiras teve uma ascensão meteórica desde que se transferiu para a Premier League, e seu desempenho chamou a atenção do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

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Um sonho realizado para a jovem promessa do City

Allan vive um momento especial após ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. O jogador de 22 anos, cuja transferência para o Etihad Stadium ganhou destaque na janela de verão, foi um dos estreantes incluídos por Carlo Ancelotti na lista de 26 jogadores para os próximos compromissos internacionais contra Japão e Singapura. A convocação é uma recompensa para quem se adaptou rapidamente à vida na Inglaterra. Depois de assinar um contrato de cinco anos com a equipe de Enzo Maresca, Allan teve impacto imediato ao marcar um gol e dar uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre o Norwich City pela Copa da Liga Inglesa.

Ao falar sobre esse marco, o atacante expressou o enorme orgulho de ser reconhecido pela seleção pentacampeã mundial. “Estou muito feliz com o momento que estou vivendo. Acredito que é um sonho para toda criança que cresce assistindo e vivendo no mundo do futebol. É um sonho estar na seleção brasileira. Acredito que, um dia, isso esteve muito distante para mim e hoje posso sentir essa sensação de ser convocado, de poder vestir a camisa da seleção brasileira, de poder honrar o nosso país. É muito gratificante para mim. Espero chegar lá e conseguir dar o meu melhor e, se Deus quiser, permanecer lá”, disse ao Globo.

Valores impressionantes e ascensão rápida

A transferência de Allan para Manchester, em agosto, foi uma das negociações mais expressivas envolvendo um clube brasileiro nos últimos tempos. O Palmeiras autorizou a venda por um pacote total de € 40 milhões, composto por € 37,5 milhões garantidos e mais € 2,5 milhões em bônus vinculados ao desempenho. O acordo consolidou seu status como uma das maiores promessas do país, com valor inferior apenas aos pagos por Estevao, do Chelsea, e Endrick, do Real Madrid.

Sua saída do Allianz Parque representou a terceira maior venda da história do Verdão, o que ressalta as grandes expectativas depositadas nele. Desde que chegou ao City, o jovem atacante deu mostras do motivo pelo qual o clube se dispôs a investir tanto em seu potencial. Sua integração ao elenco principal ocorreu sem dificuldades, oferecendo a Ancelotti mais uma arma para o ataque da seleção brasileira.

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Ancelotti renova a seleção brasileira

O jogador do City não é a única novidade na lista mais recente do Brasil. Ancelotti segue ampliando suas opções antes da última pausa para jogos de seleções de 2026. Além de Allan, o técnico italiano convocou pela primeira vez Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e o meio-campista Andre Luiz, do Corinthians. A dupla do Shakhtar Donetsk formada por Marlon Gomes e Alisson Santana também recebeu sua primeira convocação para a seleção principal.

Essa leva de novos talentos sugere uma mudança de estratégia da comissão técnica para ampliar as opções de jogadores antes do próximo ciclo competitivo. O Brasil chega aos próximos amistosos após uma sequência recente de resultados variados, que incluiu um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2 contra a Austrália, seguidos de uma goleada por 4 a 0 sobre a Índia. A inclusão de jovens motivados como Allan busca manter o embalo das vitórias.

De olho na série de jogos na Ásia

A seleção brasileira encerrará sua programação de 2026 com dois jogos na Ásia, ambos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, em 14 de novembro, seguido pelo confronto com Singapura três dias depois, em 17 de novembro. Essas partidas oferecem a Allan a oportunidade ideal de fazer sua estreia pela seleção principal e provar que tem lugar no mais alto nível do futebol internacional.