Massimiliano Allegri classificou uma possível vitória sobre o Manchester City como um "sonho" para o Napoli, que busca garantir vaga na fase eliminatória da Champions League. O treinador admitiu que o elenco está no limite antes da difícil viagem ao Etihad Stadium, onde enfrentará um dos times mais fortes da Europa.
Allegri enfrenta crise de lesões antes da viagem ao Etihad
Allegri demonstrou frustração com a condição física do elenco enquanto o Napoli se prepara para um confronto decisivo na Champions League. Antes da partida em Manchester, o técnico italiano destacou a falta de opções para rodar o time diante do número crescente de desfalques.
"Estamos com o elenco muito reduzido. Neste momento, os mesmos jogadores estão sempre em campo. Estamos treinando pouco porque corremos o risco de perder outros", disse o treinador à Sky Sport. Os problemas são especialmente graves na defesa e no meio-campo, setores em que vários titulares importantes seguem fora durante uma sequência desgastante de jogos.
O Napoli lida com uma carga pesada de trabalho, com partidas a cada três dias, e Allegri lamenta que esses problemas físicos tenham surgido justamente agora. Entre os desfalques de destaque do time italiano estão Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno e o capitão Giovanni Di Lorenzo, enquanto Alex Meret também está lesionado.
O plano tático para parar o Manchester City
Enfrentar o Manchester City comandado por Enzo Maresca representa um desafio tático particular, e Allegri sabe da precisão técnica necessária para competir. "Hoje à noite nos espera um belo jogo. Vamos enfrentar um dos times mais fortes da Europa. Quando se joga esse tipo de partida, é preciso ir bem tecnicamente e cometer poucos erros com a bola. Esperamos fazer uma boa partida", explicou Allegri.
Allegri alertou os jogadores para o perigo de trocar passes curtos e arriscados no próprio campo, o que poderia abrir espaço para os "contra-ataques curtos" nos quais o City se destaca. O treinador acredita que, se o Napoli conseguir superar as primeiras ondas de pressão, terá qualidade para ameaçar o time da casa, desde que não entregue a bola de graça em áreas perigosas do campo.
O sonho dos playoffs e o orgulho italiano
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Apesar das dificuldades, o prêmio por uma vitória em Manchester é claro: uma vaga praticamente garantida na próxima fase. Allegri não minimizou a importância da partida: "Se vencermos, estaremos praticamente nos playoffs. É um sonho para nós". Essa ambição move um elenco que mostrou resistência nas competições nacionais, mas teve dificuldade para manter a regularidade no cenário europeu.
O treinador do Napoli também dirigiu palavras de incentivo a outros técnicos, elogiando especificamente o trabalho de Alvini no Frosinone. Allegri descreveu Alvini como um "fenômeno", cujas ideias táticas permanecem claras independentemente dos resultados recentes. Ele destacou que o time de menor expressão somou 20 pontos mantendo seus princípios, mesmo após resultados difíceis contra clubes como o Milan.
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Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”