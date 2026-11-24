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Massimiliano Allegri classificou uma possível vitória sobre o Manchester City como um "sonho" para o Napoli, que busca garantir vaga na fase eliminatória da Champions League. O treinador admitiu que o elenco está no limite antes da difícil viagem ao Etihad Stadium, onde enfrentará um dos times mais fortes da Europa.

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Allegri enfrenta crise de lesões antes da viagem ao Etihad

Allegri demonstrou frustração com a condição física do elenco enquanto o Napoli se prepara para um confronto decisivo na Champions League. Antes da partida em Manchester, o técnico italiano destacou a falta de opções para rodar o time diante do número crescente de desfalques.

"Estamos com o elenco muito reduzido. Neste momento, os mesmos jogadores estão sempre em campo. Estamos treinando pouco porque corremos o risco de perder outros", disse o treinador à Sky Sport. Os problemas são especialmente graves na defesa e no meio-campo, setores em que vários titulares importantes seguem fora durante uma sequência desgastante de jogos.

O Napoli lida com uma carga pesada de trabalho, com partidas a cada três dias, e Allegri lamenta que esses problemas físicos tenham surgido justamente agora. Entre os desfalques de destaque do time italiano estão Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno e o capitão Giovanni Di Lorenzo, enquanto Alex Meret também está lesionado .

O plano tático para parar o Manchester City

Enfrentar o Manchester City comandado por Enzo Maresca representa um desafio tático particular, e Allegri sabe da precisão técnica necessária para competir. "Hoje à noite nos espera um belo jogo. Vamos enfrentar um dos times mais fortes da Europa. Quando se joga esse tipo de partida, é preciso ir bem tecnicamente e cometer poucos erros com a bola. Esperamos fazer uma boa partida", explicou Allegri.

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Allegri alertou os jogadores para o perigo de trocar passes curtos e arriscados no próprio campo, o que poderia abrir espaço para os "contra-ataques curtos" nos quais o City se destaca. O treinador acredita que, se o Napoli conseguir superar as primeiras ondas de pressão, terá qualidade para ameaçar o time da casa, desde que não entregue a bola de graça em áreas perigosas do campo.

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O sonho dos playoffs e o orgulho italiano

Getty Images

Apesar das dificuldades, o prêmio por uma vitória em Manchester é claro: uma vaga praticamente garantida na próxima fase. Allegri não minimizou a importância da partida: "Se vencermos, estaremos praticamente nos playoffs. É um sonho para nós". Essa ambição move um elenco que mostrou resistência nas competições nacionais, mas teve dificuldade para manter a regularidade no cenário europeu.

O treinador do Napoli também dirigiu palavras de incentivo a outros técnicos, elogiando especificamente o trabalho de Alvini no Frosinone. Allegri descreveu Alvini como um "fenômeno", cujas ideias táticas permanecem claras independentemente dos resultados recentes. Ele destacou que o time de menor expressão somou 20 pontos mantendo seus princípios, mesmo após resultados difíceis contra clubes como o Milan.