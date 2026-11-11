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O atacante do Bournemouth Eli Junior Kroupi foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da França pelo técnico Zinedine Zidane após uma lesão de Marcus Thuram. Aos 20 anos, o jogador tem agora uma ótima oportunidade de estrear pela seleção nos próximos jogos contra Itália e Turquia.

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Zidane recorre a jovem atacante do Bournemouth

Kroupi recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da França. O técnico Zidane escolheu o jogador de 20 anos para substituir Thuram, que precisou deixar o elenco devido a um problema físico.

Kroupi disputou apenas três partidas da Premier League pelo Bournemouth até agora nesta temporada. Sua chegada repentina à seleção principal representa um marco importante na carreira do jovem atacante. Antes de se transferir em definitivo para a Inglaterra, ele havia se destacado nas categorias de base da seleção francesa. Agora, sob a orientação de Zidane, enfrenta o desafio de dar um grande salto para o mais alto nível.

Um momento de sonho para a família

A convocação pegou a família Kroupi de surpresa, especialmente diante dos problemas físicos recentes do jogador. Seu pai, Eli Kroupi, ex-atacante do Lorient e ex-jogador da seleção da Costa do Marfim, admitiu que a família não esperava receber uma ligação de Zidane.

“Não esperávamos necessariamente, porque ele está acabando de voltar de lesão”, disse o pai de Kroupi ao Ouest-France. “É um sonho. Pelo que ele fez desde as categorias de base, e novamente na temporada passada, é uma recompensa. Ele merece? Não cabe a mim dizer. Mas é bom que o técnico o tenha convocado.”

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Pronto para mostrar seu valor

Kroupi deixou o Lorient rumo ao Bournemouth há duas temporadas, iniciando uma trajetória desafiadora para se firmar na exigente Premier League. Agora, o atacante está determinado a aproveitar esta oportunidade inesperada para impressionar Zidane durante a pausa para as seleções.

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Seu pai confia que o jogador de 20 anos tem a mentalidade necessária para lidar com a intensa pressão de integrar a seleção principal da França. Ele acredita que o atacante mostrará seu valor em campo.

“Nesta primeira concentração, só Junior sabe do que é capaz”, continuou seu pai. “A resposta virá em campo, mas ele sabe aonde quer chegar.”

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Itália e Turquia aguardam o atacante

Kroupi agora se juntará aos companheiros de seleção enquanto a França se prepara para dois jogos importantes. Ele estará empenhado em chamar a atenção de Zidane nos treinos e fazer sua primeira partida pela seleção principal.

A França enfrentará a Itália em 12 de novembro, em uma possível estreia de fogo para o jovem talento do Bournemouth. Se não entrar em campo contra os italianos, uma segunda oportunidade poderá surgir apenas três dias depois.

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A equipe de Zidane enfrentará então a Turquia em 15 de novembro, encerrando esta pausa para as seleções. Kroupi espera voltar ao litoral sul da Inglaterra já como jogador da seleção principal.