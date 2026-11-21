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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, admitiu que sua equipe tem dificuldade para manter a calma depois de sair atrás no placar. O frustrante empate com o Fulham na tarde de sábado pôs fim à incrível sequência de 20 vitórias do clube contra a equipe do oeste de Londres.

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Sequência de vitórias chega ao fim

O domínio histórico do Manchester City sobre o Fulham finalmente chegou ao fim no sábado, quando a equipe de Maresca empatou por 1 a 1 no Etihad Stadium .

Os visitantes abriram o placar na primeira finalização da partida. Oscar Bobb atravessou a defesa do City com facilidade antes de encontrar Rodrigo Muniz, que finalizou com precisão no ângulo.

Ao comentar o resultado e o clima atual no clube, Maresca disse à BBC Sport: “É um momento difícil em termos de resultados. Não gostamos desses momentos. Também é normal quando se está tentando construir algo novo.”

Maresca aponta falhas táticas

Depois que o Fulham abriu o placar, Erling Haaland teve um gol anulado pelo City após Bernd Leno defender sua cabeçada . O goleiro ainda estava com as mãos na bola quando o atacante a empurrou para dentro do gol. No segundo tempo, Elliot Anderson empatou com uma finalização de primeira de fora da área, após o Fulham afastar a bola em um escanteio.

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“É algo que estamos fazendo de errado”, admitiu Maresca ao ser questionado sobre a tendência de sua equipe de sair atrás no placar. “Depois de sofrer o gol, você começa a fazer as coisas com pressa, e isso não é bom para nós. Precisamos encontrar uma maneira de não sofrer gols. Todos os jogos da Premier League são assim [com o adversário partindo para o ataque].”

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Anderson se destaca

O belo voleio de Anderson garantiu ao Manchester City seu primeiro ponto na Premier League em mais de um mês e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas no campeonato. Antes do empate, o City havia perdido para Aston Villa (2 a 1), Brighton (1 a 0) e Nottingham Forest (3 a 1).

Maresca elogiou muito a contribuição do jovem: “Gol fantástico. Estamos tentando encontrar soluções para jogar mais à frente. Ele fez uma partida muito boa. Hoje mudamos algo, Ayyoub e Elliot. Elliot jogou um pouco mais à frente, perto da área.”

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Frustração com gol anulado de Haaland

A partida também teve sua dose de controvérsia, especialmente pelo gol anulado de Haaland no primeiro tempo. Maresca não escondeu a decepção com o lance, embora tenha sido comedido ao criticar a arbitragem. “Acho que está bem claro. Mas eles decidiram de outra forma”, afirmou o técnico.