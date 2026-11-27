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O técnico do Celtic, Martin O'Neill, elogiou o reserva Camilo Duran depois que o atacante marcou no fim e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Torreense, fora de casa, pela Liga Europa, na noite de quinta-feira. O resultado encerrou a espera de 23 anos do clube de Glasgow por uma vitória fora de casa contra um adversário português em uma competição europeia importante e manteve vivas suas chances de chegar aos playoffs do mata-mata.

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Celtic encerra longo jejum em Portugal

Duran saiu do banco para marcar o gol da vitória aos 84 minutos contra o Torreense, da segunda divisão, no Estádio Dr. Magalhaes Pessoa. O Celtic havia aberto o placar cedo, com um gol contra de Javi Vazquez, antes de Dany Jean empatar rapidamente para os donos da casa. Os três pontos deram ao Celtic sua primeira vitória fora de casa em Portugal desde abril de 2003, quando venceu o Boavista, e encerraram uma sequência de quatro derrotas no país.

Aposta no banco rende gol decisivo

Deixar Duran fora do time titular foi um risco calculado diante de sua fase goleadora desde a pausa de outono: o atacante marcou nove gols e deu duas assistências em seus últimos 11 jogos pelo Celtic. Depois de participar de gols em nove dessas partidas, o autor do gol da vitória repetiu o impacto que havia causado ao sair do banco contra o Besiktas.

Em entrevista à TNT Sports após o jogo, O'Neill elogiou a contribuição do atacante: “É preciso sempre manter a confiança. [Camilo Duran] está voando, é um jogador fantástico. Ele não começou jogando, claro que também dá para arriscar assim. Ele fez o mesmo contra o Besiktas.”

Marcas raras na Europa reforçam a confiança

O resultado de quinta-feira também trouxe outros marcos para o Celtic, que conquistou vitórias consecutivas em uma mesma campanha europeia pela primeira vez desde que venceu o Ferencvaros em casa e fora na temporada 2021-22. O Celtic também chegou a duas vitórias fora de casa em competições europeias no mesmo ano pela primeira vez desde 2003, depois de conseguir apenas seis entre 2004 e 2025. Já o Torreense igualou a marca do Belenenses de 1962 ao marcar e sofrer gols em cada um de seus cinco primeiros jogos europeus.

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Ao avaliar a atuação, O'Neill acrescentou: “Estou simplesmente muito feliz por termos vencido. Isso nos mantém na disputa, no mínimo. Saímos de uma situação quase impossível e conseguimos alguma esperança. Apesar de termos tido bastante posse de bola, achei que poderíamos ter acelerado [o jogo] algumas vezes. Precisávamos aproveitar a chance, porque os três pontos eram de importância vital.”

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Detalhes definem a disputa pela classificação

As duas vitórias europeias consecutivas deixam o Celtic na 25ª posição da tabela da fase de liga , fora das vagas para os playoffs do mata-mata apenas pelo saldo de gols. Celtic e Torreense estão entre oito times empatados com seis pontos antes dos jogos decisivos que encerram a fase. Manter nos confrontos restantes essa resistência recém-demonstrada fora de casa será crucial para que a equipe de O'Neill prolongue sua campanha europeia.