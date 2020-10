"É um herói de verdade": Salah é exaltado após impedir provocação a morador de rua

Craque do Liverpool defendeu morador de rua que estava sendo agredido verbalmente em um posto de gasolina, mostrando sua classe também fora de campo

Mohamed Salah está bem acostumado a ser o herói do Liverpool dentro de campo e resolver as partidas com seus gols e lances geniais. Porém, o craque também usou seus poderes para combater o mal fora das quatro linhas, ao impedir que um grupo de pessoas continuasse a provocar e insultar um morador de rua.

Ao parar em posto de gasolina em , no final de setembro, o egípcio se deparou com o morador de rua, David Craig, sendo insultado e agredido verbalmente por um grupo de pessoas, e não gostou do que viu.

Então, o craque interveio: se dirigiu ao grupo de agressores exigindo que parassem com a atrocidade, e alertou que aquela situação poderia se repetir com eles no futuro. Após tudo estar resolvido, Salah foi ao caixa eletrônico e sacou cerca de 100 libras (cerca de R$ 715) para dar ao morador de rua.

O episódio, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do local, obviamente significou muito para David Craig, que agradeceu o craque dos Reds por seu gesto nobre.

"Mo tinha visto alguns rapazes me importunando. Eles estavam me xingando, perguntando por que eu estava implorando e me dizendo para conseguir um emprego”, lembrou Craig ao jornal The Sun. “Então, se virou para eles e disse: ‘Pode ser vocês daqui alguns anos’. Eu só sabia que não estava tendo alucinações quando Mo incrivelmente me entregou £ 100. Que lenda completa”.

“Eu fiquei mais do que encantado. Sou um grande fã. Mo foi tão maravilhoso quanto é pelo Liverpool em campo. É um herói da vida real aos meus olhos e quero agradecê-lo”, destacou.

Mo Salah saw a group of lads abusing a homeless man so he went over, stopped the abuse and told them it could be them one day.



O episódio aconteceu na mesma noite em que o Liverpool derrotou o por 3 a 1 em Anfield, pela terceira rodada da Premier League.

Salah também é conhecido por outros atos de caridade, tendo financiado a construção de um centro médico e uma escola para meninas no , há dois anos. Gols ainda mais bonitos do que os que faz dentro de campo.