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Após ser cortado da seleção sub-21 por lesão, o estreante pela Alemanha Mika Baur deve ficar afastado por meses.

"Ele ficará fora por um bom tempo", afirmou Martin O'Neill, técnico de Baur no Celtic de Glasgow, recordista de títulos na Escócia. Antes da partida do campeonato contra o St. Mirren, no sábado (às 16h), o treinador estimou um período de afastamento de cerca de dez semanas.

Baur, filho de Markus Baur, ex-campeão mundial de handebol, tornou-se em outubro, na partida da Liga das Nações contra a Sérvia (2 a 0), sob o comando do técnico da seleção Jürgen Klopp, o milésimo jogador a defender a Alemanha na história da Federação Alemã de Futebol (DFB). Recentemente, o meio-campista teve de se retirar de última hora dos amistosos da seleção sub-21 contra a Bélgica e na Croácia por causa de uma lesão no tornozelo.

"Ele estava em ótima forma. É um duro revés", disse O'Neill. "Há coisas que ele não pode fazer por algum tempo. O pé está numa tala." Baur sofreu a lesão na última partida do campeonato antes da pausa para as seleções, contra o Kilmarnock (1 a 0), em um lance que, segundo o treinador, "naquele momento parecia tão inofensivo".

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Na temporada atual, Baur foi titular em dez dos 11 jogos do campeonato e marcou dois gols. Na Liga Europa, também começou jogando as quatro partidas e marcou mais dois gols.