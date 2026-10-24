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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, apresentou o plano tático que acredita ser capaz de neutralizar a ameaça de Kylian Mbappe no próximo El Clásico. Às vésperas de um confronto de peso com o Real Madrid, o treinador alemão afirma que a disciplina defensiva e a leitura dos espaços serão decisivas no Spotify Camp Nou.

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O plano tático de Flick para Mbappe

Em entrevista à imprensa antes do confronto decisivo, o técnico do Barcelona ressaltou que parar um jogador do talento individual de Mbappe, que marcou 12 gols em 12 partidas nesta temporada e representa uma grande ameaça à defesa do Barcelona, exige um esforço coletivo, não apenas uma marcação individual. “Para nós, o importante é o nosso posicionamento, sem a bola e com a bola”, explicou Flick durante a entrevista coletiva de sábado.

O treinador detalhou sua estratégia defensiva e observou que a distância entre seus jogadores será crucial quando o Real Madrid tentar acionar seus atacantes. “Sem a bola, trata-se do posicionamento correto entre os jogadores, de manter a equipe compacta. Isso é importante quando se joga com essa linha alta”, acrescentou Flick. “Se fizermos tudo isso, fica muito mais fácil para a linha defensiva se defender. É isso que temos de fazer.”

Em busca de uma sequência histórica de vitórias

O Barcelona chega ao confronto em grande fase, com nove vitórias nas nove primeiras partidas em La Liga. Uma vitória sobre seu rival histórico não apenas abriria nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid, como também garantiria a décima vitória consecutiva, um recorde que superaria o melhor início de temporada da história da primeira divisão espanhola, estabelecido pelo Real Madrid em 1968-69.

Os problemas de elenco continuam a afetar a equipe catalã, com Eric Garcia, Jules Kounde e Andreas Christensen fora de ação, além de Dani Olmo. Por isso, a expectativa é que Flick mantenha a jovem linha de quatro defensores que atuou contra o PSG.

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O desenvolvimento da defesa

Embora o ataque do Barcelona tenha mantido um ritmo forte nesta temporada, com 50 gols em 12 jogos, sua solidez defensiva foi questionada em algumas ocasiões. A equipe sofreu 15 gols, incluindo quatro na derrota para o Paris Saint-Germain no meio da semana, e os campeões espanhóis também enfrentam uma lista crescente de desfalques na defesa.

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Apesar dessas preocupações defensivas, Flick fez questão de manifestar total confiança na escalação improvisada. “Para mim, Cuba e Gerard estão fazendo uma temporada muito boa”, afirmou Flick ao falar sobre sua jovem dupla de defensores. “O que eles estão fazendo é inacreditável. Trabalham juntos, conversam, evoluem juntos. Estou muito feliz com isso. E Espart foi muito bem nos últimos jogos. Lateral-direito ou lateral-esquerdo, isso não faz diferença para ele. É um jogador incrível, mas também tem espaço para melhorar e muito potencial.”

Além das jogadas com a bola rolando, a comissão técnica do Barcelona dedicou bastante tempo nos treinos à correção de erros em lances de bola parada. Depois de ser castigado pelo PSG na competição europeia, Flick apontou a força do Real Madrid pelo alto como uma grande ameaça que exige preparação específica. “Conhecemos os pontos fortes do Real Madrid nas bolas paradas”, admitiu. “Analisamos isso; é uma das melhores equipes nesse aspecto. É claro que tem qualidade e jogadores fisicamente fortes. Conversamos sobre isso hoje e também treinamos isso hoje. Precisamos nos defender muito melhor do que em Paris. Foi nisso que trabalhamos hoje.”

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Respeito pelo Special One

A expectativa em torno da partida aumenta ainda mais com a presença de Jose Mourinho no banco do Real Madrid. Flick descartou rapidamente qualquer rivalidade pessoal e, em vez disso, elogiou a carreira do técnico português. “Tenho muito respeito por ele. Treinar por tantos anos e conquistar tantos títulos é uma prova de grande talento. Quando eu era auxiliar de Low, conheci-o em Madri”, observou o alemão.

Flick também apontou o impacto duradouro de Mourinho em seus elencos como sinal de sua qualidade como treinador. “Todos os jogadores que trabalharam com ele falam dele com muito respeito. Ele é um colega, um homem de muito sucesso”, declarou o técnico do Barcelona.

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Embora reconheça que os três pontos são a prioridade, Flick entende a importância cultural do confronto. “O Clássico é diferente. É o melhor jogo. O mundo inteiro está de olho nessa partida. Milhões de pessoas, de diferentes culturas e gerações, estão conectadas por esse jogo. É inacreditável. São apenas três pontos, mas é muito mais do que isso. É fantástico fazer parte disso. Acho que estamos prontos. Confio na minha equipe. Tenho uma boa sensação.”