Como se sabe, Klopp passou pela Säbener Straße no primeiro fim de semana da Bundesliga, após a vitória do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart. Segundo a Sport Bild, ele teve uma conversa detalhada com Kompany no escritório do treinador.

Entre outras coisas, a conversa teria girado em torno de uma questão tática fundamental. Kompany aposta na marcação individual no Bayern, enquanto Klopp planeja na seleção alemã, assim como em seus trabalhos anteriores, com uma marcação por zona. Em um quadro magnético, Kompany teria explicado seu sistema a Klopp e mostrado que, no andamento do jogo, não há tantas diferenças entre as duas abordagens.

Além disso, jogadores individualmente também teriam sido tema da conversa. No caso de Nathaniel Brown, Klopp teria dado uma pequena alfinetada em Kompany. "Agora finalmente temos novamente um lateral-esquerdo alemão — e aí você o coloca como camisa 10", teria brincado o técnico da seleção, segundo a reportagem. Klopp já havia feito uma piada semelhante durante a transmissão do jogo do Stuttgart na Sat.1.

Nathaniel Brown voltou a atuar como lateral-esquerdo no Bayern

O versátil Brown agradou em suas primeiras atuações pela seleção como lateral-esquerdo. Por falta de alternativas ofensivas, porém, Kompany escalou o reforço de 23 anos, vindo do Eintracht Frankfurt, no meio-campo ofensivo no início da temporada no Bayern. Kompany teria recebido a alfinetada com bom humor e prometido voltar a utilizar Brown futuramente em sua posição de origem, pela esquerda da defesa.

E foi exatamente assim nos jogos seguintes, mas provavelmente menos por causa da exigência de Klopp e mais porque os outros potenciais camisas 10 do Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Serge Gnabry, voltaram a encontrar melhores condições físicas. Na lateral esquerda, Brown disputa posição com Davies, que voltou a crescer.

Mas Klopp não teria conversado detalhadamente em Munique apenas com Kompany, e sim também com Joshua Kimmich. Na conversa, o técnico da seleção teria assegurado ao jogador de 31 anos que ele continuará sendo capitão por enquanto e está nos planos para o meio-campo central.