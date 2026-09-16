Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Joshua Kimmich Germany 2026Getty
Marko Brkic

Traduzido por

É sobre Joshua Kimmich! Jürgen Klopp aparentemente toma duas decisões importantes na seleção alemã

Liga das Nações A
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha

Mesmo antes da convocação oficial e de sua primeira partida internacional como novo técnico da DFB, Jürgen Klopp aparentemente tomou duas decisões importantes em relação a Joshua Kimmich.

Como informa a Bild, a experiência com Kimmich como lateral-direito da equipe da DFB está, por enquanto, encerrada novamente. Segundo a publicação, Klopp já teria decidido em conversa com Kimmich, durante sua primeira visita ao Bayern na abertura da Bundesliga, utilizar o jogador de 31 anos daqui para frente outra vez em sua posição de origem no meio-campo central, função que ele também exerce no clube. Nesse contexto, ele também teria decidido que Kimmich seguirá como capitão da seleção alemã.

O tema Kimmich como defensor vinha gerando debate com frequência no passado. O ex-treinador da seleção, Julian Nagelsmann, utilizou Kimmich repetidamente como lateral-direito, inclusive na decepcionante Copa do Mundo na América do Norte. Supostamente, Nagelsmann teria sinalizado a Kimmich no grande torneio do verão que ele voltaria a atuar no meio-campo a partir das oitavas de final. No entanto, a equipe da DFB caiu uma fase antes, nos dezesseis avos de final, na disputa por pênaltis contra o Paraguai.

Quem pode atuar como lateral-direito na equipe da DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

A posição de lateral-direito já é há algum tempo um setor problemático na equipe alemã. Agora, mais uma vez, será preciso encontrar uma solução. Para a primeira pausa de jogos de seleções, do fim de setembro ao início de outubro, nomes como Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig) ou até meio-campistas de origem, que também podem atuar como laterais, são tratados como candidatos. Entre eles estão Felix Keidel (SV Elversberg) e Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp anunciará seu elenco para os quatro próximos jogos da seleção contra a Holanda (24 de setembro), a Grécia (27 de setembro e 4 de outubro) e a Sérvia (1º de outubro) na quinta-feira, às 10h, em entrevista coletiva no campus da DFB, em Frankfurt. Até lá, vocês encontram aqui rumores sobre quem estará presente e quem não estará.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google