Como informa a Bild, a experiência com Kimmich como lateral-direito da equipe da DFB está, por enquanto, encerrada novamente. Segundo a publicação, Klopp já teria decidido em conversa com Kimmich, durante sua primeira visita ao Bayern na abertura da Bundesliga, utilizar o jogador de 31 anos daqui para frente outra vez em sua posição de origem no meio-campo central, função que ele também exerce no clube. Nesse contexto, ele também teria decidido que Kimmich seguirá como capitão da seleção alemã.

O tema Kimmich como defensor vinha gerando debate com frequência no passado. O ex-treinador da seleção, Julian Nagelsmann, utilizou Kimmich repetidamente como lateral-direito, inclusive na decepcionante Copa do Mundo na América do Norte. Supostamente, Nagelsmann teria sinalizado a Kimmich no grande torneio do verão que ele voltaria a atuar no meio-campo a partir das oitavas de final. No entanto, a equipe da DFB caiu uma fase antes, nos dezesseis avos de final, na disputa por pênaltis contra o Paraguai.

Quem pode atuar como lateral-direito na equipe da DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

A posição de lateral-direito já é há algum tempo um setor problemático na equipe alemã. Agora, mais uma vez, será preciso encontrar uma solução. Para a primeira pausa de jogos de seleções, do fim de setembro ao início de outubro, nomes como Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig) ou até meio-campistas de origem, que também podem atuar como laterais, são tratados como candidatos. Entre eles estão Felix Keidel (SV Elversberg) e Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp anunciará seu elenco para os quatro próximos jogos da seleção contra a Holanda (24 de setembro), a Grécia (27 de setembro e 4 de outubro) e a Sérvia (1º de outubro) na quinta-feira, às 10h, em entrevista coletiva no campus da DFB, em Frankfurt. Até lá, vocês encontram aqui rumores sobre quem estará presente e quem não estará.