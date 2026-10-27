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Paul Scholes acredita que Bruno Fernandes não é mais digno de confiança como capitão do Manchester United e deveria se transferir para a Arábia Saudita após suas críticas “imperdoáveis” a Michael Carrick. Fernandes questionou as escolhas táticas do técnico após a derrota por 4 a 1 na casa do Como, pela Champions League, e foi barrado para o jogo contra o Bournemouth. Nicky Butt afirmou que ele colocou seu legado em risco.

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Fernandes questiona Carrick após goleada sofrida diante do Como

Scholes afirmou que Fernandes precisa deixar o futebol europeu depois que o capitão do Manchester United questionou publicamente as escolhas táticas de Carrick após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, na última quarta-feira. Fernandes criticou a decisão de não marcar individualmente sob pressão a equipe italiana, dizendo que isso permitiu ao adversário ganhar confiança.

Questionado se Carrick havia errado na estratégia, Fernandes disse: “Cabe ao treinador e à comissão técnica avaliar isso, não a mim.” O meio-campista foi então deixado de fora por Carrick para a partida contra o Bournemouth no fim de semana. Agora, em participação no The Good, The Bad & The Football, patrocinado pela Midnite, Scholes criticou o jogador de 32 anos.

Scholes considera comentários de Fernandes “imperdoáveis”

“O que Bruno Fernandes disse na semana passada, para mim, é imperdoável”, afirmou Scholes. “Como Bruno Fernandes pode ser considerado confiável para ser capitão de qualquer equipe para a qual vá agora? Acho que ele provavelmente precisa sair do futebol europeu e simplesmente ir para a Arábia Saudita, sair de cena. Não acho que nenhum treinador ou integrante de uma comissão técnica possa confiar nele depois disso.”

Não é a primeira vez que Scholes critica a conduta de Fernandes. Ele já havia dito ao capitão do United para “ficar de boca fechada” depois que o jogador criticou a atuação da própria equipe na derrota por 2 a 0 para o Hull City, na primeira partida da temporada. Scholes também acusou Luke Shaw de enfraquecer Carrick depois que o defensor disse que o United “poderia se preparar melhor” para aquele confronto.

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Butt diz que Fernandes colocou seu legado em risco

Nicky Butt, parceiro de Scholes no podcast, acredita que Fernandes colocou seu legado em risco com suas declarações mais recentes. Butt disse: “Nós elogiamos as qualidades dele. Nos últimos 12, 13 anos, ele foi o único jogador que demonstrou: ‘Sei o que significa jogar por este clube, tenho qualidade suficiente para jogar futebol, vou assumir essa responsabilidade e liderar a equipe. Vou fazer gols. Vou criar jogadas. Não vou embora. Vou ficar. Vou continuar lutando.’ E ele destruiu tudo em uma entrevista. Estúpido.”

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Fernandes tem sido, de forma consistente, um dos melhores jogadores do United desde que chegou do Sporting Lisboa, em 2020, mas seu desempenho caiu nesta temporada. Depois de bater o recorde de assistências da Premier League com 21 na temporada passada, ele conseguiu apenas uma nesta, contra o Ipswich. Três de seus quatro gols também foram marcados contra a equipe recém-promovida, enquanto o outro saiu diante do Sabah, equipe de pouca expressão na Champions League.

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