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Mohamed Saeed
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“É só esperar pelo meu momento!”: Lamine Yamal, astro do Barcelona, faz promessa sobre a Bola de Ouro e se recusa a desistir do maior prêmio individual do futebol

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A promessa do Barcelona Lamine Yamal quebrou o silêncio após a recente cerimônia da Bola de Ouro, na qual viu Harry Kane conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol. O jovem talento, que ganhou destaque no futebol mundial nos últimos 18 meses, não se deixou abalar pelo resultado e mira o domínio do esporte no futuro.

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Yamal mantém a paciência apesar da decepção na cerimônia

A ascensão de Yamal foi meteórica, mas o jovem espanhol teve de esperar por sua primeira Bola de Ouro, já que Harry Kane conquistou o prêmio máximo do futebol mundial. Apesar da enorme expectativa em torno de sua candidatura, o jogador formado em La Masia usou as redes sociais para refletir sobre a noite com uma maturidade surpreendente para sua idade. Ele demonstra pensar no longo prazo e vê sua trajetória atual apenas como o começo de uma carreira marcante no mais alto nível do futebol profissional.

“Minha hora vai chegar; coisas boas levam tempo. Confio no caminho que estou construindo. Sem pressa, com esperança e com a tranquilidade de saber que, um dia, meu momento vai chegar”, escreveu o jovem atacante em sua conta no Instagram. A publicação já teve grande repercussão entre os torcedores do Barcelona, que veem o ponta como o sucessor de Lionel Messi.

Foco volta para o sucesso do Barcelona

Embora o prêmio individual tenha ficado com o capitão da Inglaterra, Yamal fez questão de parabenizar quem subiu ao pódio durante a cerimônia de gala. Em vez de lamentar o que poderia ter acontecido, ele manifestou o desejo de voltar a se concentrar nos compromissos nacionais e ajudar a equipe de Hansi Flick a manter o embalo no campeonato.

O adolescente encerrou sua declaração pública deixando claras suas prioridades: “Parabéns aos vencedores. Meu foco volta para o que importa: fazer o FC Barcelona vencer novamente.” A mensagem serve como um chamado para um elenco que busca voltar a ser a força dominante do futebol espanhol.

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Uma estrela em ascensão no futebol mundial

O simples fato de um jogador de sua idade estar entre os candidatos a um prêmio tão prestigiado diz muito sobre seu impacto no futebol atual. Depois de um verão em que ajudou a levar a Espanha à glória internacional, ele nunca esteve tão valorizado, mesmo que os votantes da Bola de Ouro tenham escolhido o experiente Kane desta vez. A disputa pelas próximas edições do troféu já começa a esquentar, com Yamal em posição de destaque ao lado de outros talentos emergentes que querem definir a próxima era do futebol europeu.

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Para o Barcelona, contar com um jogador de mentalidade tão focada é um reforço importante diante de um calendário exigente em várias competições. O clube investiu muito em suas categorias de base, e ver Yamal lidar com tanta serenidade com a pressão do cenário mundial justifica sua estratégia de longo prazo.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”