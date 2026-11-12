Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Carrick é demitido após pior início de temporada em quatro décadas

Carrick foi demitido na manhã de quinta-feira depois que um péssimo início de temporada deixou o United em 18º lugar na Premier League. O time venceu apenas uma das dez primeiras partidas no campeonato, seu pior começo de campanha em quatro décadas.

O coproprietário Sir Jim Ratcliffe participou de uma reunião da alta cúpula da Ineos em Mônaco, na qual se acredita que o futuro de Carrick tenha sido discutido com o diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor-executivo Omar Berrada. O United chegou a um acordo de princípio com Pochettino na quarta-feira, enquanto Carrick ainda comandava treinos em Carrington.

Neville diz que United viu Carrick ‘pedir demissão em campo’

Neville já havia chamado o momento escolhido de “falta de classe” no podcast Stick to Football antes do anúncio e foi além depois que a decisão foi tomada. Em entrevista à Sky Sports, disse: “Acho que, depois do jogo contra o Bournemouth, eu disse na época que o Manchester United praticamente viu Michael Carrick pedir demissão em campo ao fim da partida, com aquela volta pelo gramado e aquele aceno de despedida. Acho que ele esperava que isso acontecesse naquele momento, mas eles ficaram indecisos.”

Ele continuou: “É óbvio que eles acharam que talvez conseguissem chegar à pausa para os jogos das seleções e que poderia haver alguma melhora nos resultados, mas foram duas semanas difíceis. Indecisão, falta de autoridade, basicamente uma liderança muito ruim.”

Publicidade Publicidade

‘Seria uma rescisão indireta’

Neville reservou suas críticas mais duras para o fato de os responsáveis pela decisão estarem longe de Manchester enquanto o processo se desenrolava. “Nas últimas 24 a 48 horas, foi de uma falta de sensibilidade extraordinária estar em Mônaco como dirigente e proprietário enquanto o seu técnico, que é uma lenda do clube, comandava o treino em campo e, ao mesmo tempo, procurar a Federação de Futebol dos Estados Unidos para abordar Mauricio Pochettino”, acrescentou.

Tópicos relacionados

“É simplesmente repugnante. Isso fica muito abaixo do padrão que se esperaria em qualquer outro negócio, em qualquer outro setor. Seria uma rescisão indireta e vocês seriam processados. A imagem de estar em Mônaco enquanto o time, a comissão e as pessoas que comandam o clube no dia a dia estão em Manchester não é nada boa e pega mal para a liderança. Não acho que ninguém saia bem dessa situação.”

Pochettino cumprirá primeiro seus compromissos com os Estados Unidos

Não se espera que Pochettino assuma o comando em Old Trafford antes da próxima semana.

Publicidade

Antes, ele comandará os Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, com o jogo de ida em Miami no sábado. A partida de volta em Cincinnati acontece na noite da próxima terça-feira e termina na madrugada de quarta-feira, no horário do Reino Unido.