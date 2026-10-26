Harry Kane chegou a Londres como disparado favorito a conquistar sua primeira Bola de Ouro após uma temporada de estreia na Alemanha em que bateu recordes. O capitão da Inglaterra lidera uma delegação repleta de estrelas do Bayern de Munique que desembarcou na capital antes da cerimônia de gala de segunda-feira, no London Palladium.
Kane lidera delegação estrelada do Bayern de Munique
As ruas de Londres devem receber uma forte presença bávara: a delegação do Bayern de Munique chegou em peso para apoiar seu principal atacante. Além do capitão da Inglaterra, o grupo inclui a contratação de verão Michael Olise, o astro colombiano Luis Diaz e o pilar da defesa Dayot Upamecano. A jovem revelação Lennart Karl também integra a delegação, sinalizando o desejo do clube de apresentar seu futuro ao lado de seus astros consagrados.
A direção do clube também viajou para demonstrar seu apoio durante a cerimônia. O presidente Herbert Hainer e o diretor executivo Jan-Christian Dreesen estão presentes para representar a cúpula do Bayern, mas o diretor esportivo Max Eberl é uma ausência notável: ele precisou ficar para trás por causa de um resfriado. A presença de Lennart Karl na delegação reforça a amplitude da representação do Bayern em Londres.
Companheiros estão convencidos da vitória de Kane
A confiança no Bayern está em alta, e os companheiros de Kane não escondem quem, para eles, merece o maior prêmio individual. Ao falar com a imprensa após a chegada, Diaz foi enfático sobre os méritos do atacante. Questionado sobre quem espera ver levar o troféu nesta noite, o ponta não deixou dúvidas sobre seu apoio. “Harry, Harry, o favorito. Sempre”, disse aos jornalistas, segundo o El Chiringuito TV, que acompanhou a chegada da equipe ao hotel.
A avaliação é compartilhada pela direção do clube, que considera os números de Kane um argumento incontestável para a premiação de 2026. O diretor executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, tem destacado o impacto do atacante no cenário mundial. “É claro que ficaríamos extremamente felizes se Harry Kane ganhasse a Bola de Ouro. Harry bate recordes ano após ano, mas seus 73 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra têm uma importância especial desta vez”, afirmou Dreesen.
Em busca de um feito histórico
Se vencer nesta noite, Kane será o primeiro jogador do Bayern de Munique a conquistar o prêmio desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. A concorrência é forte, mas o currículo do capitão da Inglaterra no período de 2025-26 é praticamente incomparável. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro da Europa e levar seu clube à tríplice coroa nacional, incluindo a Bundesliga e a Copa da Alemanha, Kane também manteve sua importância no cenário internacional como peça fundamental da seleção. Seus 73 gols por clube e seleção o colocam em um patamar ocupado apenas pelos maiores nomes da história do esporte.
Enquanto a delegação do Bayern aguarda a cerimônia com expectativa, uma presença habitual na Bola de Ouro estará ausente. Segundo relatos, Lionel Messi não deve comparecer ao evento no London Palladium devido à agenda cheia com o Inter Miami e a compromissos cerimoniais recentes na Espanha.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”