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Harry Kane chegou a Londres como disparado favorito a conquistar sua primeira Bola de Ouro após uma temporada de estreia na Alemanha em que bateu recordes. O capitão da Inglaterra lidera uma delegação repleta de estrelas do Bayern de Munique que desembarcou na capital antes da cerimônia de gala de segunda-feira, no London Palladium.

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Kane lidera delegação estrelada do Bayern de Munique

As ruas de Londres devem receber uma forte presença bávara: a delegação do Bayern de Munique chegou em peso para apoiar seu principal atacante. Além do capitão da Inglaterra, o grupo inclui a contratação de verão Michael Olise, o astro colombiano Luis Diaz e o pilar da defesa Dayot Upamecano. A jovem revelação Lennart Karl também integra a delegação, sinalizando o desejo do clube de apresentar seu futuro ao lado de seus astros consagrados.





A direção do clube também viajou para demonstrar seu apoio durante a cerimônia. O presidente Herbert Hainer e o diretor executivo Jan-Christian Dreesen estão presentes para representar a cúpula do Bayern, mas o diretor esportivo Max Eberl é uma ausência notável: ele precisou ficar para trás por causa de um resfriado. A presença de Lennart Karl na delegação reforça a amplitude da representação do Bayern em Londres.

Companheiros estão convencidos da vitória de Kane

A confiança no Bayern está em alta, e os companheiros de Kane não escondem quem, para eles, merece o maior prêmio individual. Ao falar com a imprensa após a chegada, Diaz foi enfático sobre os méritos do atacante. Questionado sobre quem espera ver levar o troféu nesta noite, o ponta não deixou dúvidas sobre seu apoio. “Harry, Harry, o favorito. Sempre”, disse aos jornalistas, segundo o El Chiringuito TV, que acompanhou a chegada da equipe ao hotel.

A avaliação é compartilhada pela direção do clube, que considera os números de Kane um argumento incontestável para a premiação de 2026. O diretor executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, tem destacado o impacto do atacante no cenário mundial. “É claro que ficaríamos extremamente felizes se Harry Kane ganhasse a Bola de Ouro. Harry bate recordes ano após ano, mas seus 73 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção da Inglaterra têm uma importância especial desta vez”, afirmou Dreesen.





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Em busca de um feito histórico

Se vencer nesta noite, Kane será o primeiro jogador do Bayern de Munique a conquistar o prêmio desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. A concorrência é forte, mas o currículo do capitão da Inglaterra no período de 2025-26 é praticamente incomparável. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro da Europa e levar seu clube à tríplice coroa nacional, incluindo a Bundesliga e a Copa da Alemanha, Kane também manteve sua importância no cenário internacional como peça fundamental da seleção. Seus 73 gols por clube e seleção o colocam em um patamar ocupado apenas pelos maiores nomes da história do esporte.

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Enquanto a delegação do Bayern aguarda a cerimônia com expectativa, uma presença habitual na Bola de Ouro estará ausente. Segundo relatos, Lionel Messi não deve comparecer ao evento no London Palladium devido à agenda cheia com o Inter Miami e a compromissos cerimoniais recentes na Espanha.