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Erling Haaland admitiu que o Manchester City precisa melhorar muito se quiser somar pontos na visita ao Emirates Stadium neste domingo. O astro norueguês espera mais um duelo físico com Gabriel, mas reconhece que uma derrota deixaria o City nove pontos atrás do líder do campeonato.

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Duelo de pesos-pesados

Principal referência ofensiva do Manchester City, Haaland está pronto para retomar sua intensa rivalidade individual com o zagueiro Gabriel, do Arsenal, neste fim de semana, apesar da recente falta de regularidade de seu time. O atacante não marcou nas últimas três partidas , mas está animado com a perspectiva de enfrentar a defesa mais sólida da competição. O City chega ao confronto no Emirates Stadium com apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as competições. Uma derrota o deixaria nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal.

“É sempre bom jogar contra os melhores times. O Arsenal foi o melhor time no último ano e um dos melhores nos últimos cinco anos. E, sim, é sempre divertido jogar contra Gabriel”, disse o artilheiro norueguês ao site oficial do clube.

“Mas precisamos jogar melhor. Precisamos de uma atuação de alto nível no domingo. Ir à casa dos campeões é o jogo mais difícil da temporada, então precisamos que todos joguem em alto nível para conseguir algum resultado”, acrescentou Haaland sobre o próximo confronto.

Maresca busca equilíbrio defensivo

O Manchester City segue em busca de regularidade. Depois de passar quatro jogos da Premier League sem vencer, o time ficou em um frustrante empate por 2 a 2 com o Napoli pela Champions League, na terça-feira, no Etihad Stadium . A equipe de Enzo Maresca ficou atrás no placar duas vezes no segundo tempo, com o ex-atacante do Manchester United Rasmus Hojlund e Noa Lang marcando para os visitantes antes e depois do empate de Ayyoub Bouaddi. Rayan Cherki garantiu um ponto aos mandantes com uma bela jogada individual a quatro minutos do fim, embora a atuação geral do City tenha deixado muito a desejar.

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Ao comentar a recente mudança de desempenho, o técnico Maresca destacou o contraste entre a solidez defensiva de sua equipe no início da temporada e a vulnerabilidade atual. “Neste momento, é assim. Nos primeiros 10 jogos, não sofremos gols e sempre abrimos o placar. Agora acontece exatamente o contrário”, explicou o italiano.

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Domínio nas estatísticas, resultados abaixo do esperado

Maresca insiste que seus jogadores não perderam a confiança, apesar da sequência de quatro jogos sem vitória na Premier League. O City começou a campanha de forma impressionante, vencendo as sete primeiras partidas no campeonato, mas seu desempenho caiu significativamente no último mês. A falta de criatividade no ataque e erros defensivos custosos têm prejudicado os resultados.

“Só precisamos encontrar uma maneira de evitar isso, mas não acho que afete a confiança dos jogadores”, disse Maresca ao falar da piora defensiva. “Evitar gols é importante, mas, com a bola, todos os números, todas as estatísticas estão a nosso favor. O principal é o equilíbrio entre o que sofremos e o que criamos.”

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O cenário da disputa pelo título

O confronto de domingo no Emirates tem enorme importância diante da classificação atual. O Arsenal lidera com 28 pontos em 11 jogos, enquanto o Manchester City está em terceiro, com 22, empatado em pontos com o Brighton. Depois, o City terá uma sequência exigente de partidas: receberá o Leeds United em 2 de dezembro e visitará o Brentford três dias mais tarde. Para fechar a agenda movimentada, irá ao Camp Nou enfrentar o Barcelona pela Champions League em 8 de dezembro.