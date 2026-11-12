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Horas antes do confronto entre Itália e França, marcado para a noite desta quinta-feira pela Liga das Nações da Europa, Marco Materazzi reabriu o capítulo do famoso episódio que o envolveu com Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, evocando a recente morte de Jesús de Miguel, atacante do espanhol Tenerife, em uma comparação que gerou polêmica.

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O ex-zagueiro italiano falou sobre o episódio da "cabeçada" que Zidane lhe deu durante a final da Copa do Mundo de 2006, em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", afirmando que passou a enxergar o incidente de forma diferente após a morte de Jesús de Miguel no dia 3 de novembro deste ano, depois de ter se chocado com força contra o goleiro adversário Jesús Oubiña durante uma partida de futebol.

A fala de Materazzi sobre o episódio volta à tona antes do jogo entre Itália e França, depois de o assunto já ter estado presente no clima da partida de ida, que terminou empatada em 1 a 1.

Zidane havia desferido uma cabeçada no peito de Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006, depois de o zagueiro italiano tê-lo provocado com um comentário relacionado à sua irmã, fazendo com que o astro francês recebesse um cartão vermelho e deixasse o campo em um episódio famoso.

Materazzi: a morte de De Miguel me fez agradecer a Deus

Materazzi disse, ao falar sobre o impacto da morte de De Miguel em sua visão do que aconteceu na final da Copa do Mundo, conforme reproduzido pela rede francesa RMC: "A morte de Jesús de Miguel me fez agradecer a Deus por nada de grave ter acontecido comigo. No caso desse goleiro, falamos de homicídio culposo resultante de uma disputa durante o jogo... e se tivesse acontecido o mesmo comigo?".

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As palavras de Materazzi indicam que ele passou a enxergar a cabeçada de Zidane sob um ângulo diferente, depois de ter percebido, segundo seu relato, que um episódio violento dentro de campo poderia ter tido consequências mais graves.

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Zidane havia dito em outubro passado sobre o episódio: "Não sinto arrependimento, porque faz parte da minha trajetória. Não tenho orgulho do que aconteceu".

Mas Materazzi não concorda com essa postura e considera que Zidane poderia ter lidado com o episódio de uma maneira diferente.

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E disse: "Hoje, se eu estivesse no lugar de Zidane, eu diria o que disse naquela noite há 20 anos ou no dia seguinte: cometi um erro, mas fui provocado; julguem vocês mesmos o que aconteceu, e peço desculpas".

E acrescentou: "Ele teria aparecido como um grande homem, enquanto eu teria parecido o idiota de sempre que o levou a perder a cabeça do jeito dele. Ele teria saído da situação de forma melhor, mas cada um tem seu jeito de ver as coisas. De qualquer forma, a história teria terminado por ali".

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Um pedido de desculpas que não aconteceu apesar da chance do encontro

Materazzi também criticou Zidane novamente por não ter se desculpado diretamente com ele, mencionando um episódio que os reuniu em Milão em 2010.

E explicou: "A oportunidade surgiu, isso é verdade. Em novembro de 2010, no hotel Meliá em Milão, na véspera do jogo entre Milan e Real Madrid, saí do hotel depois de ter cumprimentado Mourinho, e Zidane estava estacionando o carro atrás".

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E prosseguiu: "Quando me viu, hesitou, parecia até querer voltar, mas fui em sua direção, apertei sua mão e disse: estou feliz por termos nos encontrado aqui, longe dos olhos das pessoas".

Materazzi acrescentou que Zidane lhe respondeu na ocasião: "Não se preocupe, são coisas que acontecem, isso já é passado".

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E concluiu, lamentando: "É uma pena que ele tenha depois voltado atrás no que disse, quando afirmou que achava que eu era apenas um torcedor comum".

Apesar da desavença, elogios a Zidane técnico

Apesar de Materazzi continuar criticando Zidane por causa do episódio de 2006, ele demonstrou grande admiração pelo que o francês apresentou como técnico, elogiando sua forma de lidar com os jogadores.

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E disse: "Tudo me agrada no seu jeito. Ele viveu dentro de vestiários do mais alto nível, conhece os jogadores, entende os astros, dá-lhes espaço e cria um clima de empatia, e isso é fundamental para conquistar vitórias".

E acrescentou: "E, de fato, ele venceu muito. Quando se treina Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo e Modric, se você é inteligente, sabe que só precisa colocar a sua experiência a serviço do time".

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Materazzi concluiu fazendo referência à experiência de Rafael Benítez no Real Madrid, dizendo: "De forma alguma se deve tentar ensinar Cristiano a cobrar faltas, como fez (Rafael) Benítez".