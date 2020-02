"É quarta-feira"! Derrota em casa aumenta pressão no Corinthians antes de decisão

Equipe mista do Timão perde para a Inter de Limeira em Itaquera três dias antes de definir vaga na Libertadores contra o Guaraní

A torcida do não quis saber se a equipe era mista ou titular e deu um recado após a derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, neste domingo, em Itaquera, pelo .

Assim que o árbitro Raphael Claus encerrou a partida, o grito que ecoou na Arena que recebeu mais de 27 mil pagantes foi curto, mas carregado de peso: "É quarta-feira"!

Quarta-feira é o dia em que o time do técnico Tiago Nunes decide sua vida na Libertadores. Como foi derrotado por 1 a 0 na ida, o Corinthians precisa vencer o Guaraní do por dois gols de diferença em casa para evitar a queda logo no primeiro desafio no torneio continental.

Vale ressaltar que Fagner, Gil, Sidcley, Camacho, Luan e Boselli foram poupados contra a Inter, enquanto Janderson cumpriu suspensão. Todos, portanto, ficam à disposição de Nunes para o jogo decisivo.

Mas os sinais de impaciência da torcida já começam a surgir. Não só no grito das arquibancadas, como também nas redes sociais. Mateus Vital e Madson foram alguns dos jogadores cornetados durante o duelo deste domingo. Com a confirmação da derrota, "Corinthians" foi parar nos trending topics.

Cássio: "Quarta-feira é outra história"

O goleiro Cássio encarou a reação da torcida com naturalidade após a derrota para a Inter de Limeira e pediu apoio para a decisão na Libertadores.

"A gente vem de dois resultados negativos, mas quarta-feira é outra história. A torcida veio, apoiou no 90 minutos e a gente pede que quarta seja a mesma coisa, porque precisamos dela. É hora de ter personalidade, matar no peito e vamos todos juntos. Não é hora de ficar achando culpado, jogar para cá ou para lá. Não é legal duas derrotas e vamos trabalhar para fazer um grande jogo na quarta", disse o ídolo alvinegro em entrevista à TV Globo.

"Não achei impaciência (o grito de é quarta-feira). Sábado tem jogo contra o e depois de quarta eles vão gritar que é sábado. O que acontece depois do jogo não tem problema. No momento do gol eles apoiaram. Quarta-feira é outra história", completou.

Em entrevista coletiva, Tiago Nunes também agradeceu os torcedores que foram à Arena neste domingo e disse esperar que contra o Guaraní a reação após o jogo seja diferente. "O torcedor nos apoiou o tempo todo, independente da circunstância do resultado, tomou chuva e merecia um resultado melhor. Na quarta-feira temos de dar uma resposta imediata, com muito respeito ao adversário, para que a gente possa voltar a normalidade e sonhando com uma temporada muito boa", concluiu.

Corinthians e Guaraní se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. Se passar pelos paraguaios, a equipe paulista encara o vencedor de Cerro Largo-URU e por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.