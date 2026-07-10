E quanto à suspensão de Messi? Chaka levanta a bandeira branca antes do confronto contra a Argentina

Entre reconhecer a aura dominante de Lionel Messi e sonhar em causar uma grande surpresa, Granit Xhaka se encontra em uma encruzilhada; poucas horas antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, o capitão da Suíça não escondeu sua admiração pelo lendário jogador, chegando a descrevê-lo como uma “grande honra”.

Mas, por trás das palavras de elogio, Chaka lançou mensagens veladas sobre a importação da mentalidade latino-americana para a Suíça. O capitão da seleção suíça fez declarações marcantes antes do tão aguardado confronto contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, colocando Lionel Messi em uma posição excepcional, sem esconder a ambição de seu país de virar o jogo.

Na coletiva de imprensa que antecedeu o jogo, Chaka falou abertamente sobre a dificuldade da tarefa, dizendo: “Não sei se conseguiremos pará-lo durante 90 minutos, ou mesmo 120 minutos... Para mim, e para todos que jogaram na era de Messi, é uma grande honra; é uma honra jogar contra ele e fazer parte da história dele.”

O capitão da Suíça acrescentou: “Vamos aproveitar essa partida, sem dúvida, mas também queremos mostrar a personalidade da Suíça e dificultar as coisas o máximo possível para eles.”

Apesar de seus elogios exagerados a Messi, Chaka enviou uma mensagem clara de desafio ao abordar as capacidades de sua seleção, que ele considera subestimadas, e disse: “Sabemos do que a Argentina é capaz, mas poucos falam sobre nossas habilidades; vamos mostrá-las em campo. Gosto de sonhar, e às vezes os sonhos se tornam realidade. Mas é preciso trabalhar duro e dar o melhor de si para que isso aconteça... Temos que superar a nós mesmos.”

Sobre o meio-campo da Argentina, que ele conhece bem por ter atuado na Premier League, explicou: “Conheço todos os jogadores do meio-campo. Todos jogam na Premier League; conhecemos os pontos fortes e fracos uns dos outros. Sei quando acelerar o jogo e quando desacelerá-lo.”

E continuou: “Sou um dos maiores fãs das seleções latino-americanas; elas sempre dão o máximo de si. Queremos levar essa mentalidade para a Suíça. A Argentina é um excelente exemplo para o nosso futuro; precisamos ser eficazes e aliviar a pressão deles após a perda da bola”.

Chaka não deixou de elogiar sua relação com o técnico Murat Yakin, descrevendo-a como “sempre positiva” e afirmando que “o respeito esteve sempre presente entre nós. Fiquei muito feliz com o abraço; adoro demonstrações de carinho e nunca vou esquecer esse momento”.