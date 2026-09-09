O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de convocados do time para o confronto contra o Feyenoord, na noite desta quarta-feira, no estádio Camp Nou, pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.
A lista contou com a presença da força ofensiva do Barça, representada por Lamine Yamal, Raphinha e Fermín López, além da dupla de meio-campo Pedri e Rodri.
Flick também decidiu convocar o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim para a lista principal do Blaugrana na Liga dos Campeões da Europa, depois de ele já ter figurado na lista do Barça nas partidas anteriores de LaLiga, ressaltando que ele atuou por alguns minutos na partida contra o Rayo Vallecano.
Já Eric García foi desfalque por suspensão, ao lado da dupla lesionada Frenkie de Jong e Roony Bardghji.
A lista completa do Barcelona ficou assim:
Goleiros: Joan García, Szczesny, Livakovic.
Defesa: Cancelo, Baldé, Cubarsí, Espart, Christensen, Martín, Koundé.
Meio-campo: Fernández, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal.
Ataque: Yamal, Jesús, Raphinha, Gordon, Ademi, Hamza Abdelkarim.