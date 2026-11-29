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Unai Emery defendeu os novos reforços do Aston Villa depois que os gols de Alysson e Joao Gomes não foram suficientes para encerrar a sequência de sete jogos sem vitória no empate por 2 a 2 com o Ipswich Town, neste sábado. Campeão da Liga Europa na temporada passada, o Villa cedeu o empate duas vezes em Portman Road e ocupa a 11ª posição na Premier League após seu quarto empate consecutivo no campeonato.

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Villa cede empate duas vezes fora de casa

O Villa desperdiçou a chance de conquistar sua primeira vitória desde o fim de outubro, apesar de Alysson marcar com um chute colocado após passe de Johan Manzambi e Gomes fazer de voleio após uma escorada de Victor Lindelof. O time de Gary O'Neil reagiu rapidamente com Emersonn, contratação recorde do clube, após escanteio de Julio Enciso, antes de Leif Davis marcar de cabeça o segundo gol de empate. Christian Walton então defendeu uma finalização de John McGinn, e o Ipswich segurou o resultado para subir à 15ª posição.

Emery vê sinais animadores no ataque

Depois de não registrar uma única finalização no alvo na derrota para o Galatasaray pela Champions League no meio da semana, o Villa mostrou muito mais eficiência ofensiva em Suffolk. Boubacar Kamara quase marcou no início, e Nicolas Jackson chegou perto do gol nos minutos finais. O time também escapou de um possível pênalti no fim, quando a bola pareceu bater na mão de Ross Barkley.

Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Emery destacou os pontos positivos no ataque, mas reconheceu as falhas defensivas: "Sim, há um lado positivo. Não totalmente pelo resultado, mas não estamos perdendo. Estamos melhorando de certa forma, mas hoje não foi suficiente.

"Criamos chances. Produzimos no ataque muito mais do que planejávamos. Hoje demos o primeiro passo à frente que queríamos dar, e conseguimos. Demos algumas chances a eles, e eles marcaram. Faz parte do processo entender como alguns jogadores jovens e novos precisam se adaptar a nós. Ainda há tempo para isso. Cada partida é uma experiência para nós. Vamos seguir em frente, analisar e tentar melhorar para o próximo jogo."

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Reformulação no verão traz dificuldades de adaptação

Depois de parecer retomar o rumo da temporada com quatro vitórias em dez dias durante outubro, o Villa perdeu força de forma acentuada. Após as muitas mudanças no elenco durante o verão, que incluíram as saídas de Ollie Watkins e Morgan Rogers, peças importantes do ataque , Emery lida com as inevitáveis dificuldades de adaptação enquanto reformula o elenco.

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Ao falar sobre a necessidade de paciência e de atuações melhores em Birmingham, o espanhol disse à emissora: "Nosso desafio agora é em casa. No geral, fora de casa estamos competindo bem e somando pontos, mas precisamos melhorar em casa, transformar nosso estádio [o Villa Park] em uma fortaleza e, então, encontrar o equilíbrio.

"Estamos, de certa forma, entendendo tudo e treinando com os novos jogadores, com todos os jogadores, com os mais experientes, e fazendo isso acontecer. É claro que é preciso tempo para melhorar, treinar e ganhar experiência, no caso de alguns jogadores. Como podemos melhorar isso, não sei agora. Vamos analisar o jogo e evitar erros como esses."

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Desempenho no Villa Park se torna crucial

A prioridade imediata de Emery é voltar a fazer do Villa Park uma fortaleza para encerrar essa sequência frustrante. Integrar os reforços aos jogadores experientes será decisivo para o Villa voltar a se aproximar das posições que dão acesso às competições europeias. Enquanto isso, o Ipswich ganha confiança com mais uma atuação de resistência: apesar de estar há seis jogos sem vencer, perdeu apenas duas vezes em seis partidas em Portman Road.