É por isso que Summerville está no banco contra a Suécia

Crysencio Summerville começa, surpreendentemente, no banco da seleção holandesa na partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia, neste sábado à noite. O técnico Ronald Koeman deixou claro, após divulgar a escalação, que o atacante vinha enfrentando problemas físicos nos últimos dias. Por esse motivo, o técnico optou por não correr riscos.

O papel de reserva de Summerville é digno de nota. Afinal, o ponta foi um dos destaques há alguns dias, durante o espetacular empate em 2 a 2 contra o Japão. Além disso, ele comemorou sua estreia na Copa do Mundo com um gol.

Koeman ressalta à NOS que a decisão não decorre de insatisfação com o desempenho de Summerville. “Ficamos mais do que satisfeitos com o Cry”, afirmou o técnico da seleção. No entanto, o fato de o atacante não estar totalmente em forma nos últimos dias pesou na decisão.

“Na quinta-feira, durante o treino, ele parou mais cedo, então não vamos correr riscos desnecessários”, explica Koeman. Por isso, Summerville terá que se contentar com um lugar no banco para o importante confronto da fase de grupos contra a Suécia.

Em vez de Summerville, Koeman escolheu Brian Brobbey como atacante. Com isso, Donyell Malen passa a atuar na ala direita. Segundo o técnico da seleção, essa é uma escolha tática deliberada, tendo em vista o cenário esperado para a partida contra a Suécia.

“Precisamos ser mais ofensivos”, afirma Koeman. “Os espaços serão novamente reduzidos, então Brobbey serve mais como ponto de apoio do que Malen.” A escolha pelo atacante do Ajax deve dar à Seleção Holandesa mais possibilidades de sair da pressão sueca.

A posição de Malen também faz parte do plano de jogo. “É também para podermos jogar um pouco mais para dentro com o Donyell”, explica Koeman. Com isso, Denzel Dumfries ganha espaço para subir com mais frequência pela lateral direita.



