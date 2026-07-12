Na madrugada de sábado para domingo, a Argentina venceu as quartas de final da Copa do Mundo na Suíça por 3 a 1, na prorrogação. No entanto, depois do jogo, o assunto mais comentado foi o cartão vermelho recebido por Breel Embolo.

No meio do segundo tempo, Leandro Paredes recebeu inicialmente um cartão amarelo, após uma suposta falta em Embolo. No entanto, o árbitro foi chamado pelo VAR para conferir as imagens.

Isso ocorreu porque se constatou que não houve, de forma alguma, uma falta cometida pelo argentino. Embolo, na verdade, se jogou no chão por conta própria, sem que houvesse qualquer contato.

Após analisar as imagens, o árbitro decidiu retirar o cartão amarelo de Paredes e, em vez disso, dar um cartão amarelo a Embolo por simulação. Esse foi o segundo cartão amarelo do suíço, o que resultou no cartão vermelho.

A decisão da arbitragem, no entanto, gerou bastante polêmica. Murat Yakin, técnico da seleção suíça, classificou a decisão como “inaceitável”. “Essa regra não tem nada a ver com futebol

. É extremamente doloroso que tenham intervindo desnecessariamente”, afirmou Yakin.

A explicação da FIFA, porém, é que houve uma confusão de identidades. Desde este Mundial, o VAR pode intervir se o árbitro mostrar um cartão ao jogador errado após uma falta.

Foi isso que aconteceu neste caso. O árbitro puniu Paredes com um cartão amarelo, mas a falta em si — uma simulação — acabou sendo cometida por outra pessoa: Embolo. O árbitro também chegou a essa conclusão após analisar as imagens, e então mostrou o segundo cartão amarelo ao suíço.

A Suíça teve, portanto, que terminar a partida com dez jogadores e acabou sendo derrotada por 3 a 1 na prorrogação. A Argentina enfrentará a Inglaterra na semifinal, na próxima quarta-feira à noite, às 21h.