Raheem Sterling recebeu a nova proposta de contrato do Feyenoord, segundo informou o site Feyenoord Transfermarkt na manhã desta quarta-feira. O motivo por trás da nova oferta também parece claro.

A conta do X, geralmente confiável, confirma a notícia exclusiva anterior do FR12 e fornece informações adicionais.

“Como resultado da classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Feyenoord cumpriu os acordos anteriores ao apresentar uma nova proposta a Sterling. Agora cabe a Sterling responder a esta oferta de Roterdã.”

Desde sua chegada, Sterling jogou apenas 349 minutos pelo Feyenoord. Em sete partidas oficiais, o inglês de 31 anos deu apenas uma assistência.

No entanto, segundo o Transfermarkt, Sterling ainda vale 5 milhões de euros. Há sete anos, esse valor era de 160 milhões de euros.

Surpresa

A notícia sobre uma possível permanência mais longa de Sterling causou surpresa na noite de terça-feira a Johan Derksen. “Não há motivo algum para manter aqui um jogador caro como Sterling.”

“Ele não acrescenta absolutamente nada ao Feyenoord. É melhor dar uma chance a um garoto de 18 anos”, concluiu De Snor no programa Vandaag Inside. Esta atualização do Feyenoord Transfermarkt traz mais contexto.