É por isso que o atacante mexicano Raúl Jiménez joga com uma faixa especial na cabeça

Raúl Jiménez será o atacante titular do México na noite de quinta-feira, na partida de estreia da Copa do Mundo contra a África do Sul. Os telespectadores que assistirem ao experiente atacante em ação notarão sua marcante faixa na cabeça. O mexicano de 35 anos, que atualmente joga pelo Fulham, usa essa faixa devido a uma grave lesão que quase encerrou sua carreira.

Jiménez joga com uma faixa protetora na cabeça desde 2021, depois de ter se envolvido em uma terrível colisão no final de 2020, durante uma partida da Premier League entre o Wolverhampton Wanderers e o Arsenal.

Durante um escanteio, o atacante colidiu violentamente com a cabeça do zagueiro do Arsenal, David Luiz, e ficou inconsciente em campo.

As consequências foram enormes. Jiménez sofreu uma fratura no crânio e precisou ser operado de emergência. Além disso, foi diagnosticado um sangramento no cérebro, o que obrigou os médicos a agir rapidamente para evitar complicações graves.

Por muito tempo, não se sabia se o mexicano voltaria a jogar futebol. O atacante passou meses se recuperando e finalmente voltou a jogar pelo Wolverhampton em agosto de 2021. Desde então, ele usa uma faixa protetora especial na cabeça durante as partidas.

O próprio Jiménez falou abertamente mais tarde sobre a gravidade de sua lesão. No documentário Code Red, do Wolverhampton, ele contou que os médicos lhe explicaram o quão perigosa a situação havia sido. Segundo o atacante, foi até mesmo um pequeno milagre que ele tenha conseguido voltar a jogar no mais alto nível.

A faixa de proteção já se tornou parte integrante de seu equipamento em campo. Na Copa do Mundo de 2026 não será diferente. Enquanto o México enfrenta a África do Sul na partida de abertura, Jiménez lidera novamente o ataque do El Tri.

A partida de estreia da Copa do Mundo será a 128ª vez que Jiménez vestirá a camisa do México. Até a noite de quinta-feira, o experiente jogador somava 45 gols pela seleção.