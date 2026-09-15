É por isso que Marc ter Stegen não joga no Ajax: “A informação da comissão médica...”

Míchel Sánchez faz nesta terça-feira, de forma um tanto surpreendente, seis mudanças na escalação do Ajax para o duelo da liga com o Willem II. Diante das câmeras da ESPN, ele explica a decisão e revela por que Marc ter Stegen não entra em campo.

“Bem, a informação do departamento médico é que o Marc está se recuperando de uma lesão grave”, começa o treinador espanhol. “Ele ficou lesionado por muito tempo e agora vem uma pausa para jogos de seleções. Achamos que este é um bom momento para Maarten Paes jogar a partida e para que o Marc possa se recuperar bem para sábado e depois para a pausa para jogos de seleções.”

Tolu Arokodare também não está presente, embora por outro motivo. “Algumas mudanças são forçadas. Tolu esteve doente a semana toda. Ele está com febre”, explica Míchel. “Não sabemos se hoje ele poderá jogar alguns minutos. Vamos ver. Hoje ele está no banco, porque queria muito estar junto.”

Por isso, Míchel não opta por Tolu, mas por Kasper Dolberg no ataque. A contratação milionária Marcos Leonardo, com isso, permanece novamente no banco. Além disso, Paes, Owen Wijndal, Lucas Rosa, Thilo Kehrer e Jorthy Mokio são outros nomes na escalação inicial do Ajax.

O técnico do Willem II, John Stegeman, afirmou ter ficado surpreso com todas as mudanças no adversário. “Não, de fato eu não tinha acertado esse time. Fiquei muito surpreso. Eu contava com no máximo duas mudanças”, disse ele diante das câmeras da ESPN.

“Mas ele mexe um pouco mais. Naturalmente, ele tem muitos bons jogadores à disposição. E eu também entendo que você precisa manter os jogadores satisfeitos. Também são todos bons jogadores que entram, então não é como se de repente devêssemos pensar que ficou fácil. Mas está diferente, eu não esperava isso.”

Veja aqui as escalações completas de Ajax x Willem II.