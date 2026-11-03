É por isso que Kraaijeveld aparece de repente entre os titulares do Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst vê chances para o Feyenoord no jogo da Champions League contra a Inter, mas sabe que a equipe de Roterdã não pode cometer erros. Pouco antes do início da partida no De Kuip, o técnico explica à Ziggo Sport onde, em sua opinião, estão as oportunidades diante da potência italiana.

"Essa chance sempre existe, especialmente quando jogamos em casa", responde Van Bronckhorst ao ser perguntado se o Feyenoord pode surpreender. "Acho que, nos últimos anos, sempre conseguimos bons resultados contra grandes adversários. Isso também pode acontecer hoje à noite, mas, para isso, tudo precisa dar certo."

O técnico espera que sua equipe volte a aproveitar a atmosfera especial do De Kuip. "Às vezes, as coisas precisam dar um pouco certo e você precisa ter a sorte de conseguir marcar", diz Van Bronckhorst, que quer fazer desta "mais uma noite mágica".

Segundo o treinador, o maior perigo está nos contra-ataques da Inter. "Você tem a sensação de que está bem no jogo. Às vezes, eles também dão essa impressão, e você acaba ficando exposto demais na transição", alerta.

Os dois atacantes da Inter, em especial, podem oferecer perigo se o Feyenoord deixar espaços demais, avalia Van Bronckhorst. Ele também ressalta que os italianos defendem muito bem em um bloco baixo e que a equipe tem muita experiência e joga junta há bastante tempo. Segundo o técnico, Federico Dimarco, de características ofensivas, deverá ter Givairo Read como principal adversário.

Ainda assim, Van Bronckhorst vê caminhos para causar problemas à Inter. "Dá para ver que eles concedem chances", afirma. "Acho que podemos criar oportunidades hoje. Espero que também consigamos aproveitá-las."

Na escalação do Feyenoord, chama a atenção a presença de Thijs Kraaijeveld entre os titulares, no lugar de Tsuyoshi Watanabe. "Watanabe sentiu um incômodo no fim do jogo", explica Van Bronckhorst. "Então, é uma questão física. Também já perdemos Jerry St. Juste, por isso não quisemos correr riscos." Watanabe, porém, está no banco de reservas.

Assim, Kraaijeveld forma a dupla de zaga da equipe de Roterdã com Mika Mármol e se prepara para um duelo especial. "É uma bela oportunidade para ele jogar a Champions League hoje", diz Van Bronckhorst. "É maravilhoso para ele e para o clube jogar neste palco contra uma equipe muito boa."

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Escalação da Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.