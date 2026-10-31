"Neste momento, tudo o que está acontecendo conosco é realmente pesado", disse o diretor esportivo Max Eberl após o apito final. O empate contra o BVB havia saído "muito caro".

Além das numerosas lesões, há a preocupação com Jamal Musiala (epilepsia) e com o técnico Vincent Kompany (irritação das meninges) e, mais recentemente, a morte repentina do pai de Joshua Kimmich. De fato, os problemas não param de atingir o Bayern. "Estamos tendo de lidar com muita coisa. Hoje, sofremos o gol de empate pouco antes do fim. O time precisa ser muito resiliente neste momento. Até agora, tem sido de uma maneira incrível. Mas também precisaremos ser assim nas próximas semanas", disse Eberl.

Contra o BVB, o primeiro a se machucar foi Saibari, que teve a maior chance de gol da partida até então, aos 24 minutos. Após um passe em profundidade espetacular de Konrad Laimer, o marroquino avançou sozinho em direção ao goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, mas adiantou demais a bola. Kobel saiu a tempo e conseguiu afastá-la inicialmente. Na disputa pela bola que se seguiu, o suíço bateu a cabeça no joelho de Saibari e também prendeu o tornozelo do jogador de ataque.

Quais lesões Ismael Saibari e Serge Gnabry sofreram contra o BVB?

Enquanto Kobel conseguiu resolver a situação, Saibari ficou caído no gramado, com uma expressão de dor, e precisou de atendimento. "Parece algo mais grave", temeu o comentarista da Sky, Lothar Matthäus. Pouco depois, a partida de fato terminou para o marroquino. Nathaniel Brown entrou em seu lugar.

Saibari deixou o vestiário de muletas após o jogo. Há suspeita de uma "lesão mais grave no tornozelo", segundo Aaron Danks, substituto de Vincent Kompany.

Apenas alguns minutos depois, veio mais um revés para o Bayern: Serge Gnabry também sentiu algo de repente no pé esquerdo. Inicialmente, não foi possível identificar como a lesão havia acontecido. Após receber atendimento, o jogador de ataque também precisou ser substituído, aos 31 minutos. Josip Stanisic entrou em seu lugar. O narrador da Sky Wolf Fuß falou em uma "lesão na parte posterior da coxa direita"; segundo ele, essa informação lhe havia sido repassada.

O diretor esportivo Max Eberl disse após o apito final, na zona mista: "As duas lesões são um pouco mais graves, embora eu ainda não possa dar um diagnóstico preciso."

Jonas Urbig também não saiu ileso: no lance do que parecia ser o gol que colocaria o BVB à frente, Carney Chukwuemeka acertou o rosto do goleiro do Bayern, Jonas Urbig, com o joelho. O jogador de 23 anos precisou de atendimento, mas, diferentemente dos dois companheiros de equipe, conseguiu continuar em campo. Ainda assim, os arranhões em seu rosto continuavam visíveis depois do jogo.

O gol de Jobe Bellingham foi anulado pelo árbitro Tobias Stieler após revisão do VAR por impedimento de Chukwuemeka. No segundo tempo, Michael Olise também precisou sair de campo com problemas físicos. O francês começou a mancar, havia se lesionado sem contato com outro jogador e sinalizou ao banco do Bayern que precisava ser substituído. Lennart Karl entrou em seu lugar aos 84 minutos. Olise deixou o vestiário sem nenhum dispositivo de auxílio, caminhou lentamente pela zona mista e ignorou as perguntas dos repórteres sobre seu estado de saúde. Segundo Eberl, porém, o Bayern não espera um diagnóstico grave para ele.

Questionado sobre como o Bayern pretende enfrentar os desafios das próximas semanas diante de tantos desfalques por lesão, Eberl disse: "Não vamos desistir. Não vamos nos retirar de nenhuma competição."