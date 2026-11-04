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Mason Greenwood esteve no centro de um primeiro tempo agitado no estádio Sukru Saracoglu. O Fenerbahce teve um pênalti não marcado contra o Liverpool depois que Kostas Tsimikas empurrou o ponta, que estava sem a bola, dentro da área. Ally McCoist afirmou categoricamente que a penalidade deveria ter sido marcada. Pouco depois, Greenwood reagiu com uma cobrança de falta que desviou e pegou Alisson no contrapé, para a fúria do goleiro.

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McCoist afirma que Greenwood deveria ter recebido um pênalti

Greenwood recebeu um passe em profundidade e avançou em direção ao gol na metade do primeiro tempo do confronto do Fenerbahce com o Liverpool pela Champions League, mas um forte empurrão de Tsimikas com as duas mãos o desequilibrou antes que pudesse finalizar. Os pedidos de pênalti de Greenwood e da torcida da casa foram ignorados, e o VAR não revisou o lance.

Em declaração à TNT Sports, McCoist se disse convencido de que os donos da casa deveriam ter recebido um pênalti: “É pênalti. Ele usa as duas mãos, não apenas uma. Para mim, isso impede Greenwood de finalizar. As duas mãos. Acho que é pênalti, de verdade. É uma pena, porque foi um ótimo passe e um toque primoroso.”

McCoist insiste que Tsimikas escapou da punição

Questionado se Tsimikas havia escapado da punição, McCoist respondeu: “Acho que sim, acho mesmo. Ele o empurra com as duas mãos quando Greenwood está prestes a finalizar. O fato de não parecer pênalti não significa que não seja.”

A decisão pesou ainda mais dois minutos depois, quando Trey Nyoni pegou de primeira uma bola que caía após um corte parcial e, com a ajuda de um desvio, a mandou para o gol de Ederson, colocando o Liverpool à frente. O jogador de 19 anos, que havia sido titular pelo Liverpool pela primeira vez três dias antes, tornou-se o segundo mais jovem a marcar pelo clube na Champions League, atrás de Trent Alexander-Arnold.

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Falta de Greenwood desvia na barreira e deixa Alisson furioso

A vantagem do Liverpool durou apenas quatro minutos. Depois que Dominik Szoboszlai cometeu falta em N'Golo Kante, a cobrança de Greenwood parecia sair pela linha de fundo, mas bateu em Jeremy Jacquet e deslocou Alisson. McCoist disse: “Ele [Greenwood] contou com a sorte, não foi? Acho que o goleiro não vai ficar nada satisfeito com a barreira.

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“Alguém virou as costas para a bola? Essa é a explicação. Foi Jacquet, e o goleiro está furioso. Ele virou as costas? Sem dúvida. É preciso ficar de frente para a bola. O goleiro está furioso, absolutamente furioso, e com razão. Ele [Jacquet] fica de lado, apesar de ter começado bem a temporada.”

O que vem a seguir para Greenwood e o Fenerbahce?

O Fenerbahce terminou o primeiro tempo por cima. Greenwood finalizou de esquerda para fora, por pouco, e depois obrigou Alisson a fazer uma boa defesa.

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O ponta, contratado junto ao Marseille no verão por € 39 milhões (£ 32,5 milhões), será peça central nas chances dos donos da casa de vencer o Liverpool após o intervalo.