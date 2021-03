e-Paulistão 2021: quando é, regras e tudo sobre o campeonato de PES da Federação Paulista

A entidade anunciou nessa semana a criação do maior estadual virtual do país, com a participação de torcedores e pro players

A Federação Paulista de Futebol anunciou nessa última quarta-feira (24) a criação do e-Paulistão, torneio oficial de eSports do maior estadual do país.

Todas as etapas da competição serão disputadas utlizando o PES 2021 e apenas usuários que possuam o PlayStation 4 poderão paticipar do torneio.

Confira mais detalhes sobre o e-Paulistão.

O que é o e-Paulistão?

Embarcando na onda dos e-Sports, a Federação Paulista de Futebol decidiu inovar e criou o e-Paulistão, torneio disputado pelas 16 equipes participantes do estadual, brigando pelo título de campeão virtual da competição.

Diferentemente de outros torneios, o e-Paulistão será disputado tanto por jogadores profissionais de PES 2021, quanto por torcedores das respectivas equipes. A competição é aberta para qualquer um que quiser se inscrever e terá início já nesse mês de março.

Outra diferença é que jogadores profissionais de futebol não estarão envolvidos. As partidas serão transmitidas no canal oficial da FPF na Twitch, além do YouTube da entidade.

Como posso me inscrever no e-Paulistão?

As inscrições para cada uma das seletivas do e-Paulistão já estão abertas: clicando no ícone do seu time nessa página, você pode se cadastrar para participar de uma das etapas classificatórias do torneio e representar o time do seu coração.

Caso você se inscreva em uma das seletivas, representando uma equipe, mas não consiga se classificar, pode participar dos outros qualificatórios. Caso vença a seletiva, porém, não poderá se inscrever por outro time.

Formato de disputa do e-Paulistão

Por mais que a FPF planeje a disputa de quatro torneios até o fim do ano, apenas dois serão disputados no primeiro semestre: o e-Paulistão da Torcida e o e-Paulistão Pro.

O e-Paulistão da Torcida será nada menos do que as 16 seletivas para decidir qual torcedor representará cada time. O campeão de cada uma das seletivas, então, se qualificará para jogar o e-Paulistão Pro.

Na segunda fase da competição, todos os classificados se juntarão com pro players (um para cada time, escolhido pelo clube) para disputar um novo chaveamento. A disputa prevê que torcedores possam enfrentar pro-players livremente, dependendo apenas do sorteio. Essa etapa da competição será dividida entre fase de grupos e mata-mata.

No final, apenas um time será o vencedor do e-Paulistão Pro. A FPF deve divulgar mais detalhes sobre o chaveamento da competição ao término das seletivas.

Quais os times que participam do e-Paulistão?

15 das 16 equipes que estão na primeira divisão do Campeonato Paulista serão representadas no e-Paulistão: apenas o Palmeiras, devido a um imbróglio com a Konami, desenvolvedora do PES 2021, ficará de fora nesse primeiro momento, segundo o que foi divulgado pela UOL Esporte. O Verdão será substituído pela Portuguesa. Os times participantes são:

Botafogo-SP

Corinthians

Ferroviária

Guarani

Inter de Limeira

Ituano

Mirassol

Novorizontino

Ponte Preta

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santo André

São Bento

São Caetano

São Paulo

Santos

O plano da FPF, porém, é realizar um torneio ainda maior no segundo semestre, contando com a participação do Palmeiras e com todos os outros 32 times das Séries A2 e A3 do estadual. Assim, os seguintes times também devem fazer parte da segunda fase da competição:

Palmeiras (A1)

Água Santa (A2)

Audax (A2)

Atibaia (A2)

EC São Bernardo (A2)

Juventus (A2)

Monte Azul (A2)

Oeste (A2)

Portuguesa Santista (A2)

Red Bull Brasil (A2)

Rio Claro (A2)

São Bernardo FC (A2)

Sertãozinho (A2)

Taubaté (A2)

Velo Clube (A2)

XV de Piracicaba (A2)

Bandeirante (A3)

Barretos (A3)

Batatais (A3)

Capivariano (A3)

Comercial (A3)

Desportivo Brasil (A3)

Linense (A3)

Marília (A3)

Nacional (A3)

Noroeste (A3)

Olímpia (A3)

Penapolense (A3)

Primavera (A3)

Rio Preto (A3)

São José (A3)

Votuporanguense (A3)

Datas das classificatórias do e-Paulistão

Junto com o anúncio do torneio, a FPF também já divulgou as datas das seletivas de cada time no e-Paulistão da Torcida. Confira:

27 de março de 2021, às 13h: São Bento

27 de março de 2021, às 18h: Ituano

28 de março de 2021, às 13h: RB Bragantino

28 de março de 2021, às 18h: Santo André

3 de abril de 2021, às 13h: Guarani

3 de abril de 2021, às 18h: Mirassol

4 de abril de 2021, às 13h: Ponte Preta

4 de abril de 2021, às 18h: Botafogo-SP

10 de abril de 2021, às 13h: Novorizontino

10 de abril de 2021, às 18h: Portuguesa

11 de abril de 2021, às 13h: São Caetano

11 de abril de 2021, às 18h: São Paulo

17 de abril de 2021, às 13h: Ferroviária

17 de abril de 2021, às 18h: Santos

18 de abril de 2021, às 13h: Inter de Limeira

18 de abril de 2021, às 18h: Corinthians

Qual a premiação do e-Paulistão?

Até o momento, a FPF não divulgou nada sobre a premiação de nenhuma das fases do e-Paulistão. A entidade, então, deve anunciar a premiação do torneio mais adiante.