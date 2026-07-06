É oficial... Técnico português assume o comando do Al-Dir’iya na Liga Roshen

O Clube Al-Dir’iya anunciou a contratação do português Bruno Lage como técnico da equipe, que se prepara para disputar sua primeira temporada na Liga Profissional Roshen da Arábia Saudita.

O Al-Dir’iya foi promovido à Liga Profissional Roshen, pela primeira vez em sua história, sob o comando do técnico Khaled Al-Atwi.

O Al-Dir’iya espera aproveitar a experiência de Bruno Lage, que atuou em quatro importantes ambientes futebolísticos: Portugal, Inglaterra, Brasil e nas competições europeias da UEFA.

Lag, conhecido por sua filosofia de jogo ofensiva baseada na posse de bola, com grande ênfase no desenvolvimento dos jogadores e na flexibilidade tática, iniciou sua carreira de treinador em 1997 na base do Vitória de Setúbal.

Lag passou oito anos (2004–2012) desenvolvendo jovens talentos na base do Benfica, além de ter atuado como assistente técnico de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea City.

Bruno Lag voltou ao Benfica em 2018 para assumir o comando da equipe de base, antes de ser promovido a técnico da equipe principal após apenas seis meses.

Lag assumiu o comando do Benfica quando a equipe estava 7 pontos atrás do líder do campeonato e a levou ao título do Campeonato Português na temporada 2018-2019.

Além disso, foi eleito o melhor técnico da Liga Portuguesa na temporada 2018-2019 e recebeu o prêmio de melhor técnico português do ano de 2019.

Ao longo de sua carreira como técnico, conquistou os títulos da Primeira Divisão Portuguesa, da Taça da Liga Portuguesa e da Supercopa de Portugal.

Além disso, Lag se tornou o técnico mais rápido da história da Primeira Divisão Portuguesa a alcançar 25 vitórias no campeonato, tendo alcançado essa marca em apenas 27 partidas.

Ele desempenhou um papel de destaque na ascensão e no desenvolvimento de vários dos maiores talentos, entre eles João Félix, Florentino Luís e Vero, além de já ter treinado João Cancelo na academia do Benfica.

João Cancelo declarou publicamente que Bruno Lage foi como um pai para ele durante os anos de sua formação como jogador.

Ele foi nomeado diretor técnico do Wolverhampton e também treinou o Botafogo na Série A brasileira; em seguida, Lag retornou ao Benfica para um segundo mandato em 2024.