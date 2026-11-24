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A longa disputa pelo título da Copa Africana de Nações de 2025 chegou ao fim após a intervenção do Tribunal Arbitral do Esporte. Senegal foi oficialmente restabelecido como campeão do torneio, encerrando quase um ano de incerteza jurídica após a polêmica final contra Marrocos.

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Termina a batalha judicial pelo título africano

Em uma decisão histórica anunciada em 24 de novembro de 2026, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) declarou oficialmente Senegal como o legítimo campeão da Copa Africana de Nações da CAF Marrocos 2025. A decisão anula o parecer anterior do Comitê de Apelações da CAF, de 17 de março de 2026, que havia retirado o título da seleção senegalesa de forma controversa.

A disputa judicial girou em torno dos acontecimentos dramáticos da final disputada em Rabat. Senegal havia vencido por 1 a 0 em campo, após a prorrogação, graças a um gol decisivo de Pape Gueye, mas decisões administrativas posteriores atribuíram a vitória a Marrocos por desistência do adversário.

O ponto central da disputa foi o protesto dos jogadores de Senegal, que deixaram o campo durante o segundo tempo do tempo regulamentar depois que um pênalti foi marcado para os anfitriões. Embora o Comitê de Apelações da CAF tivesse considerado o episódio uma desistência nos termos do artigo 84 do regulamento, a CAS entendeu que a decisão do árbitro de reiniciar a partida após o retorno dos jogadores estava dentro de sua "autoridade exclusiva". Ao confirmar a decisão original do Comitê Disciplinar, de fevereiro de 2026, o tribunal garantiu que o resultado obtido em campo prevaleça.

A CAF reagiu rapidamente ao veredito. "Senegal foi, portanto, declarado pela CAS vencedor da Copa Africana de Nações da CAF TotalEnergies Marrocos 2025. A CAF respeita a decisão da CAS e tomará todas as medidas necessárias para implementá-la", afirmou a entidade em comunicado à imprensa.

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O caos em Rabat e o caminho até Lausanne

A controvérsia que deu início a essa batalha judicial de dez meses começou nos minutos finais de uma decisão tensa no Estádio Príncipe Moulay Abdellah. Com o placar em 0 a 0, o árbitro Jean-Jacques Ndala marcou um pênalti para Marrocos após Brahim Diaz sofrer uma falta, provocando uma reação furiosa do banco senegalês.

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O técnico Pape Thiaw conduziu seu time em direção aos vestiários em um protesto que durou aproximadamente 15 minutos. No entanto, após a intervenção do veterano Sadio Mane, que convenceu os companheiros a voltar, a partida foi retomada. Em um momento de grande tensão, Diaz tentou uma cobrança de pênalti de cavadinha, defendida sem dificuldade por Edouard Mendy. Senegal acabaria marcando o gol da vitória nos 30 minutos adicionais.

Apesar das comemorações em campo, o período posterior à final foi marcado por um processo de apelação baseado em uma questão técnica que, por um breve período, registrou Marrocos como campeão. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) não aceitou a decisão e reuniu uma equipe jurídica de destaque para levar a disputa a Lausanne.

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CAF confirma que cumprirá a decisão

Getty Images

Durante uma longa audiência em 8 de outubro, o painel da CAS analisou provas relativas à conduta do árbitro e à disposição das duas equipes para concluir a partida. A decisão final ressalta que, como o jogo foi concluído sob a condução do árbitro, a derrota administrativa anteriormente atribuída a Senegal, que havia dado a vitória a Marrocos, era inválida. A correção devolve a Senegal seu segundo título continental e consolida a seleção como uma força dominante no futebol africano em meados da década de 2020.

A entidade que comanda o futebol africano agiu rapidamente para encerrar o caso, aceitando a autoridade do tribunal na questão. O presidente da CAF, Dr. Patrice Motsepe, está atualmente envolvido em discussões de alto nível sobre o torneio "PAMOJA" de 2027, que será sediado conjuntamente por Quênia, Tanzânia e Uganda.