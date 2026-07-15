É oficial... O Zamalek decide intensificar a ação na crise envolvendo “Zizo” após a carta da Federação

O Clube Zamalek revelou que mantém sua posição de recorrer à via judicial para recuperar os valores que lhe são devidos por Ahmed Sayed “Zizo”, após a carta da Federação Egípcia de Futebol.

Isso ocorreu depois que a Comissão de Assuntos dos Jogadores da Federação Egípcia de Futebol encerrou a controvérsia em torno da reclamação apresentada por “Zizo” contra seu ex-clube, o Zamalek, após semanas de disputas entre as partes.

O clube Zamalek anunciou hoje, quarta-feira, em comunicado oficial, que recebeu uma carta oficial da Federação de Futebol informando o arquivamento da reclamação apresentada pelo jogador, na qual ele exigia o pagamento de seus salários atrasados junto ao “Castelo Branco” antes de sua transferência para o Al-Ahly.

O comunicado esclareceu que a decisão da comissão foi tomada após uma análise minuciosa de todos os documentos e papéis apresentados pelas partes, bem como após a análise dos detalhes da queixa, concluindo-se, por fim, que não havia fundamento legal para a mesma e decidindo arquivá-la oficialmente.

E acrescentou: “O Clube Zamalek confirma, no que diz respeito à reclamação em que o jogador exigia o pagamento de seus direitos relativos a receitas publicitárias e direitos de aparição na televisão durante o período de seu contrato com o clube, que continuará a tomar todas as medidas legais civis e criminais necessárias para garantir que receba os valores devidos decorrentes das aparições na televisão e dos materiais publicitários que o jogador gravou”.

E continuou: “Com a divulgação da decisão da Comissão de Assuntos dos Jogadores hoje, a diretoria do Clube Zamalek, presidida por Hussein Labib, expressa seus sinceros agradecimentos e apreço a Kamal Shuaib, consultor jurídico do clube, a todos os membros de seu escritório e ao departamento jurídico do clube, liderado por Mohamed Anani, e ao Sr. Mustafa, diretor da Administração Jurídica, e aos advogados Osama Abdullah e Tarek Abdel Moneim, pelos esforços que envidaram na condução desse caso com profissionalismo, o que resultou na emissão da decisão em favor do clube”.

Zizo havia apresentado uma reclamação à Comissão de Assuntos dos Jogadores, acusando o Zamalek de não pagar seus direitos, após sua saída para o rival tradicional, enquanto o clube branco respondeu com uma contra-reclamação à Federação, acusando o jogador de ter se ausentado dos treinos no período final em que esteve na “Fortaleza Branca”, antes de concluir sua transferência.