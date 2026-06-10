O Manchester United anunciou oficialmente a lista dos jogadores que deixarão o clube, confirmando, em comunicado divulgado em seu site na tarde desta quarta-feira, que a enviou à Associação da Premier League.

O clube confirmou que Jadon Sancho deixará o Manchester United como jogador sem contrato no final de junho, cinco anos após sua transferência por 85 milhões de euros (99,98 milhões de dólares).

Sancho foi uma das principais contratações do Manchester United no verão de 2021, ao lado de Raphaël Varane e Cristiano Ronaldo.

Sancho chegou aos Red Devils vindo do Borussia Dortmund, após brilhar na Bundesliga desde os 17 anos.

Mas em Old Trafford, as coisas não correram como planejado para Sancho, já que o ponta inglês marcou apenas 12 gols e deu seis assistências em 83 partidas.

O jogador de 26 anos voltou ao Dortmund por empréstimo na segunda metade da temporada 2023-2024 e disputou a final da Liga dos Campeões daquele ano, na qual o time alemão foi derrotado pelo Real Madrid.

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Ele foi emprestado duas vezes, para o Chelsea e o Aston Villa, onde conquistou a Conference League com o clube londrino e a Liga Europa com os Villans recentemente.

Sancho é um dos seis jogadores cuja saída do Manchester United foi confirmada neste verão, ao lado de Casemiro e Terrell Malacia, do time principal, e três jogadores da base: Sonny Al-Jafri, James Bailey e Malachi Sharp.

É provável que Sancho retorne ao Dortmund pela terceira vez, buscando colocar sua carreira de volta nos trilhos, já que o diretor esportivo do clube, Lars Ricken, declarou anteriormente que eles estão “avaliando” os benefícios de recontratá-lo.

Por outro lado, o clube limitou-se a mencionar o nome do goleiro camaronês André Onana na lista de jogadores do time, afirmando: “Todos os jogadores incluídos na lista de jogadores mantidos, divulgada pela Premier League, continuam vinculados a contratos”.

O United aguarda a discussão de qualquer oferta adequada que chegue por Onana, que passou a última temporada emprestado ao clube turco Trabzonspor, enquanto relatos indicam que vários clubes estão interessados em seus serviços, incluindo seu antigo time, o Inter de Milão.

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