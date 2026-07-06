É oficial... O Tottenham contrata o craque do Newcastle em uma negociação de grande envergadura

O Tottenham Hotspur anunciou hoje, segunda-feira, a contratação oficial de um dos principais meio-campistas da Europa, proveniente do Newcastle United, em uma transação definitiva.

Os Spurs contrataram o jogador italiano Sandro Tonali, estrela do meio-campo do Newcastle United, para reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

O jogador italiano de 26 anos revelou sua grande alegria por vestir a camisa dos Spurs, afirmando que sua primeira impressão do clube foi “maravilhosa” desde o momento em que chegou.

Ele disse: “Conversei com o técnico por cerca de duas horas sobre o clube, a torcida, o estádio e o estilo de jogo. Foi como mágica, e soube imediatamente que precisava me juntar ao Tottenham. Já enfrentei o time várias vezes antes, e o ambiente sempre foi excepcional graças à torcida deles... Estou ansioso para começar a temporada”.

Por sua vez, o diretor esportivo do Tottenham, Johan Lang, elogiou a nova contratação, dizendo: “Ele é um dos melhores meio-campistas da Europa, e estamos muito felizes por ele se juntar a nós”.

O jogador havia chegado à Inglaterra em 2023, vindo do Milan, da Itália, e conquistou a Copa da Liga Inglesa com o Newcastle em 2025.

Por sua vez, o Newcastle divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência de seu jogador para o Tottenham, indicando que “o valor da transação, que não foi divulgado, representa a segunda maior venda da história do clube”.