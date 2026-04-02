É oficial... O presidente da Federação Italiana renunciou em uma reunião de emergência

Gabriel Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, convocou uma reunião de emergência nesta quinta-feira, durante a qual apresentou sua renúncia ao cargo, após o fracasso na tentativa de classificação para a Copa do Mundo.

A seleção italiana perdeu nos pênaltis em casa da Bósnia e Herzegovina, na última terça-feira, na final da repescagem para a Copa do Mundo, ficando de fora do torneio pela terceira vez consecutiva.

Após esse fracasso, a Federação Italiana de Futebol e a seleção Azzurra se preparam para realizar mudanças radicais, começando pelo presidente Gravina, segundo o site “Football Italia”.

Também é esperado que o técnico Gennaro Gattuso deixe o cargo, assim como o diretor da seleção, Gianluigi Buffon, que fazia parte da comissão técnica da Azzurra desde o verão de 2023.

Participaram da reunião o presidente da Série A, Ezio Simonielli; o presidente da Série B, Paolo Beden; o presidente da Série C, Matteo Marani; o presidente da Associação Amadora, Giancarlo Abiti; o presidente da Associação dos Jogadores, Umberto Calcanio; e o presidente da Associação dos Treinadores, Renzo Olivieri.

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Graffini ocupa o cargo mais alto da Federação Italiana de Futebol desde outubro de 2018, e a seleção italiana venceu o Euro 2020 durante seu mandato, mas também não conseguiu se classificar para as Copas do Mundo de 2022 e 2026 sob sua liderança.

A Itália também não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018 antes da nomeação de Gravina.

Graffina foi responsável pela Federação Italiana pela nomeação de Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso como treinadores principais em 2023 e 2025, respectivamente.

O ministro do Esporte, Andrea Abodi, afirmou na última quarta-feira: “É evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído, e esse processo deve começar com a renovação da liderança da Federação Italiana de Futebol”.