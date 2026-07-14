É oficial... O Manchester United anuncia a contratação de um novo goleiro

O Manchester United anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro Karl Darlow, sob a condição de que os trâmites de registro sejam concluídos.

O goleiro galês assinou um contrato válido até junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano.

O goleiro de 35 anos disputou 279 partidas ao longo de sua carreira, incluindo 74 na Premier League.

Darlow conseguiu se firmar como goleiro titular do Leeds United na última temporada, mantendo o gol invicto em cinco partidas.

Karl Darlow disse: “Estou muito orgulhoso de assinar com o Manchester United. Vou me juntar a um excelente grupo de goleiros e estou realmente ansioso para que cada um de nós incentive o outro a garantir a manutenção dos mais altos padrões exigidos por este clube”.

Ele acrescentou: “Esta é realmente uma oportunidade especial; todos podem ver o quanto o clube está em um momento emocionante no momento, e mal posso esperar para entrar em campo, apoiar meus companheiros de equipe e ajudar a impulsionar o grupo”.

Jason Wilcox, diretor esportivo do Manchester United, disse: “Karl já provou sua capacidade de atuar no mais alto nível, e sua ética de trabalho e personalidade determinada fazem dele uma adição realmente forte ao nosso elenco”.

Ele acrescentou: “Estamos muito felizes em adicionar um jogador com a qualidade e a experiência dele ao nosso excelente grupo de goleiros.”