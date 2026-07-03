É oficial... O Fenerbahçe contrata o zagueiro do Manchester City

O clube turco Fenerbahçe anunciou oficialmente a contratação do zagueiro da seleção holandesa Nathan Aké, que vem do Manchester City, da Inglaterra; dando assim início a uma nova etapa na carreira do jogador, após ter ficado no banco de reservas dos “Cidadãos” nos últimos meses, e isso apesar de seu contrato com o clube azul ter validade até 2027.

A decisão sobre seu futuro foi tomada logo após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, nas mãos da seleção marroquina nos pênaltis.

O clube turco divulgou um comunicado oficial anunciando a contratação, no qual se dizia: “Nosso clube fechou acordo com Nathan Aké, zagueiro da seleção holandesa, e o jogador assinou oficialmente os contratos de contratação. Nosso novo craque, que representou seu país na fase final da Copa do Mundo de 2026, se juntará ao elenco para a pré-temporada na Áustria assim que terminar a folga internacional que lhe foi concedida.”

O zagueiro holandês, que soma 62 partidas pela seleção e 5 gols com os “Tritões”, tem uma trajetória brilhante no “Al-Ittihad” desde que se juntou ao Manchester City em 2020; lá, ele defendeu a camisa azul em 175 partidas, marcando 10 gols.

Aké foi testemunha e participante de destaque na era mais brilhante da história do clube, durante a qual conquistou o histórico título da Liga dos Campeões em 2023, além de ter ajudado a garantir quatro títulos da Premier League.