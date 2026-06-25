É oficial... O craque “Yello” é a segunda contratação do Al-Ahly neste verão, depois de Kinteh

O clube saudita Al-Ahli anunciou sua segunda contratação durante a próxima janela de transferências de verão, poucos dias após revelar sua primeira contratação.

Na última sexta-feira, o Al-Ahli anunciou a contratação do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, proveniente do Tromsø, da Noruega, com um contrato válido por cinco anos.

Menos de uma semana após o anúncio da contratação de Kinteh, o Al-Ahli anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do ponta saudita Mishaal Al-Mutairi, proveniente do clube Abha, recém-promovido da Segunda Divisão Saudita (Yellow League).

O Al-Ahli publicou, em sua conta oficial no site “X”, uma foto editada de Al-Mutairi vestindo a camisa do time, acompanhada do seguinte comentário: “Você nos iluminou, Mishaal... Seja bem-vindo ao seu clube, Mishaal Al-Mutairi, jogador do Al-Ahli”.

Al-Mutairi é um ponta saudita de 27 anos que já atuou pelo Al-Ansar e pelo Al-Ahd, antes de se transferir para o Abha, clube pelo qual joga desde o verão de 2023.

Al-Mutairi desempenhou um papel fundamental na ascensão do Abha à Liga Roshen na última temporada, tendo disputado 31 partidas pela equipe na Liga Yello, nas quais marcou 8 gols e deu 9 assistências.

O Al-Ahli busca reforçar seu elenco para a próxima temporada, com o objetivo de disputar o título do Campeonato Saudita, após ter ficado em terceiro lugar na última temporada, bem como para defender o título da Liga dos Campeões da Ásia, conquistado nas duas últimas edições.