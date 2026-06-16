É oficial... O craque do Chelsea entra para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo

O Chelsea anunciou a convocação de um de seus principais jogadores para defender a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

O Chelsea declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “A comissão técnica da seleção inglesa convocou o zagueiro Trevoh Chalobah para integrar a lista dos ‘Três Leões’ que disputarão a Copa do Mundo de 2026, a fim de compensar a ausência de Tino Leframento, devido a uma lesão”.

E acrescentou: “O técnico da Inglaterra decidiu contar com Chalobah como substituto de Leframentou, ex-jogador da base do Chelsea, que sofreu uma lesão na panturrilha que o impedirá de participar da Copa do Mundo”.

E continuou: “Os regulamentos da FIFA permitem que as seleções participantes substituam qualquer jogador da lista até 24 horas antes da data da partida de estreia da equipe no torneio”.

E acrescentou: “Chalobah tem em seu currículo apenas uma partida internacional pela seleção principal da Inglaterra, disputada em um amistoso contra a seleção do Senegal há cerca de um ano”.

E concluiu: “O zagueiro de 26 anos se junta ao seu companheiro do Chelsea, Reece James, na seleção, enquanto a seleção inglesa continua seus preparativos para disputar sua primeira partida no Grupo 12 contra a Croácia, na cidade de Dallas, na próxima quarta-feira”.



