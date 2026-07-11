É oficial... O Atlético de Madrid anuncia a contratação de um jogador dinamarquês

O Atlético de Madrid anunciou oficialmente, neste sábado, a contratação do meio-campista da seleção dinamarquesa Morten Hjulmand, proveniente do Sporting de Lisboa, para reforçar o meio-campo defensivo com um contrato de cinco temporadas, válido até 2031, em uma transação no valor de 40 milhões de euros.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a diretoria dos Rojiblancos fechou a negociação rapidamente com o objetivo de reforçar o meio-campo da equipe para a nova temporada 2026-2027, Isso ocorreu após o fracasso de outras opções que tinham prioridade, como João Gomes, meio-campista do Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra, que era alvo do clube na última janela de transferências de inverno, mercado que, na época, contou com a ação do diretor esportivo Mateo Alemany para contratar duas jovens promessas: Rodrigo Mendoza e Obed Vargas.

O ritmo das negociações acelerou-se notavelmente nas últimas semanas para fechar o contrato com o astro dinamarquês por 40 milhões de euros, para que ele se junte ao meio-campo da equipe, que recentemente anunciou a renovação do contrato do capitão Koke por mais uma temporada, além da presença da dupla Pablo Barrios e Júnior Cardoso, que sofreram lesões na última temporada, para que todos façam parte das opções do técnico argentino Diego Simeone.

A transferência para o Atlético de Madrid confirma a trajetória ascendente na carreira de Hjulmand, cuja estreia no futebol profissional ocorreu no time austríaco Adamira Wacker, antes de se transferir para o Lecce e, de lá, para o Sporting de Lisboa — etapa que o levou diretamente ao Estádio Riad Ayre Metropolitano.

O jogador dinamarquês de 27 anos era um alvo de longa data do Atlético de Madrid, já que seu nome havia sido associado ao clube em várias janelas de transferências anteriores, antes que Mateo Alemany conseguisse fechar definitivamente a negociação neste verão, colocando Hjulmand em disputa direta com Júnior Cardoso e Koke pela vaga de titular na escalação de Simeone como volante.