É oficial... O Al-Qadisiyah salva jogador do Al-Hilal do inferno de Inzaghi

O Al-Hilal anunciou hoje que o Conselho de Administração da empresa do clube, presidido pelo príncipe Nawaf bin Saad, aprovou a transferência do jogador da equipe principal de futebol, Mohammed Al-Qahtani, para o Al-Qadisiyah, durante a atual janela de transferências.

O Al-Hilal agradeceu ao jogador por sua contribuição durante todo o tempo em que defendeu o time, desejando-lhe sorte e sucesso em sua nova etapa no Al-Qadisiyah.

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Durante sua trajetória com a camisa do “Al-Zaeem”, Mohammed Al-Qahtani contribuiu para a conquista de nove títulos, incluindo dois campeonatos da Liga Saudita, três títulos da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, dois títulos da Supercopa Saudita, além da conquista da Liga dos Campeões da Ásia e do Campeonato de Riyadh.

Além disso, Al-Qahtani disputou com o Al-Hilal uma edição da Copa do Mundo de Clubes, durante o período em que atuou na equipe principal, antes de encerrar sua trajetória no clube com a transferência para o Al-Qadisiyah.

A saída de Mohammed Al-Qahtani ocorre no contexto das mudanças que o Al-Hilal vem passando durante a janela de transferências de verão, em conjunto com a reestruturação do time em preparação para a nova temporada esportiva sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Durante todo o tempo em que esteve no Al-Hilal, Al-Qahtani sofreu com a falta de oportunidades e a constante marginalização por parte do técnico italiano, especificamente.